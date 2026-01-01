Ihre Reise beginnt in Hamburg und führt Sie Schritt für Schritt in eine andere Welt: Über die wilden Shetlands und die sanften Hügel der Färöer nähern Sie sich dem hohen Norden. In Island offenbart sich die Urkraft der Erde – dampfende Quellen, schwarze Strände und stille Fjorde. Dann erreicht MS Hamburg die endlosen Weiten Grönlands: majestätische Eisberge, tiefblau leuchtende Gletscher und Dörfer, in denen die Zeit stillzustehen scheint.

Die Passage durch den sagenhaften Prins Christian Sund zählt zu den unvergesslichen Höhepunkten – ein Naturwunder aus Eis, Fels und Licht, das den Atem raubt und das Herz erfüllt.



Reisedatum:

21.07. – 08.08.2027