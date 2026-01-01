Faszination Arktis und grüne Inseln ab Hamburg
Faszination Arktis und grüne Inseln ab Hamburg
ab CHF 4850.– / pro Person
ab Hamburg bis Frankfurt
Highlights:
- Dramatische Landschaften Islands und der Färöer
- Der Osten und Westen Grönlands
19 Tage / 18 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Hamburg
Einschiffung ab 15.00 Uhr / Abfahrt ca. 18.00 Uhr
Einschiffung ab 15.00 Uhr / Abfahrt ca. 18.00 Uhr
Ausfahrt über die Elbe
2. Tag Seetag
Lernen Sie das Schiff und Ihre Mitreisenden kennen.
3. Tag Lerwick/Shetland Inseln/Schottland/ Großbritannien
Liegezeit 13.30 - 20.00
Liegezeit 13.30 - 20.00
geplante Ausflüge : Westliche Shettlandinseln und Treffen mit Einheimischen ,
Lerwick Stadtrundgang
4. Tag Scrabster/Schottland /Großbritannien
Liegezeit : 08.00 - 13.30
Liegezeit : 08.00 - 13.30
geplante Landausflüge : Castle of Mey , Panoramafahrt
5. Tag Tórshavn/Färöer
Liegezeit : 08:00 - Folgetag 05:00
Liegezeit : 08:00 - Folgetag 05:00
geplante Ausflüge : Highlights des Inselnordens , Highlights der westlichen Inseln Bøur und Sandavágur , Tórshavn erkunden
6. Tag Klaksvik/Färöer Inseln
Liegezeit 08:00 - 13.30
Liegezeit 08:00 - 13.30
geplante Ausflüge : Typische Färöer , Wanderung durch Viðarlundin
7. Tag Djupivogur/Island
Liegezeit 09:00 - 21:00
Liegezeit 09:00 - 21:00
geplante Ausflüge : Faszination Eis und Feuer: Jökulsárlón & Diamond Beach, Wikingerdorf & Gletschermoränen Wanderung
8. Tag Seydisfjørdur/Island
Liegezeit 07.30 - 13:00
Liegezeit 07.30 - 13:00
geplante Ausflüge : Seyðisfjörður Jeep Tour , Island per Pferd erleben , Seyðisfjörður Stadtrundgang
9. Tag Akureyri/Island
Liegezeit 07:30 - 18.00
Liegezeit 07:30 - 18.00
geplante Ausflüge : Juwelen des Nordens , Wunderwerk Mývatn mit Badeerlebnis , Godafoss & Laufás
10. Tag Isafjørdur/Island
Liegezeit : 08.30 - 16.00
Liegezeit : 08.30 - 16.00
geplante Ausflüge : Typisches Island , Lokale Delikatessen , Walbeobachtung
11. Tag Reykjavik/Island
Liegezeit: 07.30 - 19.00
Liegezeit: 07.30 - 19.00
geplante Ausflüge: Der Goldene Kreis: Gullfoss – Geysir – Thingvellir , Im Herzen des Gletschers , Panoramafahrt Reykjavik , Halbinsel Reykjanes
12. Tag Seetag
Geniessen Sie einen Tag an Bord und bereiten Sie sich auf Grönland vor .
13. Tag Tasiilaq/Grönland /AR
Liegezeit : Ganztägig
Liegezeit : Ganztägig
geplante Ausflüge : Freier Landgang mit Empfehlungen unseres Lektoren Teams
14. Tag Skjoldungen/Grönland /AR
Liegezeit : Ganztägig
Liegezeit : Ganztägig
geplante Ausflüge : Freier Landgang mit Empfehlungen unseres Lektoren Teams
15. Tag Passage Prins Christian Sund
Im laufe des Tages, voraussichtlich am frühen Nachmittag passieren Sie den Prins Christian Sund.
16. Tag Passage Hvalsey Kirchen Ruinen / Qaqortoq/Julianehåb/Grönland /AR
Am frühe Morgen passieren Sie die Passage Hvalsey Kirchen mit seinen Ruinen, bevor Sie Qaqortop erreichen.
Am frühe Morgen passieren Sie die Passage Hvalsey Kirchen mit seinen Ruinen, bevor Sie Qaqortop erreichen.
Liegezeit Ganztägig
geplante Ausflüge : Freier Landgang mit Empfehlungen unseres Lektoren Teams
17. Tag Paamiut/Frederikshåb/Grönland /AR
Liegezeit : Ganztägig
Liegezeit : Ganztägig
geplante Ausflüge : Freier Landgang mit Empfehlungen unseres Lektoren Teams
18. Tag Nuuk/Godthåb/Grönland
Liegezeit : 08:00 - 12.00
Liegezeit : 08:00 - 12.00
geplante Ausflüge : Nuuk Stadtbesichtigung , Fjordsafari
19. Tag Kangerlussuaq/Grönland /AR Sonderflug von Kangerlussuaq nach Frankfurt
Die Ausschiffung findet am frühen Morgen gegen 08.30 statt und ein Transfer bringt Sie zum Flughafen für Ihren Rückflug nach Frankfurt.
Die Ausschiffung findet am frühen Morgen gegen 08.30 statt und ein Transfer bringt Sie zum Flughafen für Ihren Rückflug nach Frankfurt.
ACHTUNG Die Weiterflüge nach Zürich können erst am nächsten Tag erfolgen.
19Tage ab Hamburg/bis Frankfurt
- Rückflug wie im Reiseverlauf ausgeschrieben inkl. Luftverkehrssteuer und Freigepäck nach Vorgabe der jeweiligen Fluggesellschaft
- Personen- und Gepäcktransfer vom Schiff zum Flughafen
- Gepäcktransfer von der Pier in die Kabine und von Bord
- Schiffsreise in der gebuchten Kategorie
- Volle Verpflegung auf dem Schiff: Frühstück, Mittagessen, Nachmittagstee oder -kaffee mit Gebäck und Snacks, Abendessen, Mitternachtsimbiss sowie eine Würstchenstation für den Hunger zwischendurch
- Buffet- und Service-Restaurant zur Auswahl
- Ganztägige Kaffee- und Tee-Station
- Begrüssungs- und Abschiedscocktail an Bord
- Kapitänsdinner am Anfang und Ende der Reise
- Sekt zum Frühstück
- Suitengäste werden mit einem Obstkorb, Petit Fours und Canapées verwöhnt
- Erfrischungen nach Ausflugsrückkehr
- Concierge-Service an Bord für individuelle Landgangswünsche u.
Kreuzfahrtberatung
- Sämtliche Hafen- und Passagiergebühren
- Kostenlose Nutzung der Bordeinrichtungen (Friseur, Massage, Kosmetik und ähnliche Dienstleistungen gegen Gebühr)
- Unterhaltungsprogramm und Veranstaltungen an Bord
- Teilnahme an Entspannungskursen und am Animationsprogramm
- Fahrräder und Nordic Walking Stöcke (gegen
- Gebühr), Smovey Ringe
- Landausflugsinformationen
- Lektorate über Reiseziele
- PLANTOURS Kreuzfahrten-Reiseleitung
- Anreise nach Hamburg
- Rückflug Frankfurt - Zürich
- zusätzliche Hotelnächte
- Annullationskostenversicherung
- private Auslagen
- Mineralwasser mit und ohne Kohlensäure (glasweise) • 1,5 L Flasche Wasser pro Tag und pro Kabine* • Softdrinks (Cola, Cola light, Fanta, Sprite, Bitter Lemon, Ginger Ale, Tonic Water) verschiedene Fruchtsäfte und Fruchtsaftschorlen • 10% Rabatt auf alle Flaschenweine
- Preis: 14CHF pro Person/Nacht
- Mineralwasser mit und ohne Kohlensäure (glasweise) • 1,5 L Flasche Wasser pro Tag und pro Kabine*
- Softdrinks (Cola, Cola light, Fanta, Sprite, Bitter Lemon, Ginger Ale, Tonic Water)
- verschiedene Fruchtsäfte und Fruchtsaftschorlen
- Bier vom Fass und Alster / Radler
- Weizenbier
- alkoholfreies Bier / Weizenbier
- offene Hausweine (weiß, rosé und rot), auch als Schorle (glasweise)
- offener Sekt und Prosecco (glasweise)
- Auswahl an offenen Weinen (glasweise), Sparkling Cocktails, Cocktails (mit / ohne Alkohol) und Long Drinks
- 20% Rabatt auf alle Flaschenweine
- 5 % Rabatt für die Bord-Wäscherei (Waschen und Bügeln)
- 5 % Rabatt in der Bordboutique
- Preis: 29CHF pro Person/Nacht
- Mineralwasser mit und ohne Kohlensäure (glasweise)
- 1,5 L Flasche Wasser pro Tag und pro Kabine*
- Softdrinks (Cola, Cola light, Fanta, Sprite, Bitter Lemon, Ginger Ale, Tonic Water)
- verschiedene Fruchtsäfte und Fruchtsaftschorlen
- Bier vom Fass und Alster / Radler
- Weizenbier
- alkoholfreies Bier / Weizenbier
- offene Hausweine (weiß, rosé und rot), auch als Schorle (glasweise)
- offener Sekt und Prosecco (glasweise)
- grosse Auswahl an offenen Weinen (glasweise), Cocktails (mit / ohne Alkohol), Sparkling Cocktails und Long Drinks sowie Spirituosen / Schnäpsen
- Barista Kaffee (Crema, Cappuccino, Espresso, Latte Macchiato, Milchkaffee) von der Bar
- 30% Rabatt auf alle Flaschenweine
- zusätzliche Platin-Vorteile
- Preis: 36CHF pro Person/Nacht
Das Getränkepaket muss von allen Personen einer Kabine gebucht werden. Pro Kabine kann nur das gleiche Getränkepaket gebucht werden (Ausnahme: Kinder unter 18 Jahren). Die Getränkepakete sind nicht auf andere Personen übertragbar. Die Getränke werden von 10.00 bis 24.00 Uhr angeboten und werden ausschließlich in Gläsern ausgeschenkt. Die Getränkepakete können nur für die gesamte Dauer der Kreuzfahrt und nur vorab gebucht werden. Getränke aus der Mini-Bar sind in den Paketen nicht enthalten.
Preise
19 Tage / 18 Nächte ab CHF 4850.– / pro Person