0 . Tag Kosmopolisches Kopenhagen Beginnen Sie Ihr Abenteuer in Dänemarks wunderbarer Hauptstadt Ihr Abenteuer beginnt mit einer Übernachtung in Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen. Geniessen Sie diese stilvolle und kompakte Stadt mit ihren architektonischen Perlen, Cafés und Parks. Das farbenfrohe Grachtenviertel Nyhavn ist ein grossartiger Ort, um Leute zu beobachten und dänisches Gebäck zu geniessen. Ein Besuch der Kleinen Meerjungfrau darf bei keinem Kopenhagen-Besuch fehlen. Der Weg dorthin lässt sich leicht mit dem Velo oder zu Fuss am Wasser entlang zurücklegen.

2 . Tag Nuuk Willkommen in der Hauptstadt Grönlands Ihr Tag beginnt heute sehr früh, denn Sie verlassen Kopenhagen und fliegen nach Nuuk. Nuuk ist Grönlands farbenfrohe und kompakte Hauptstadt. Die weniger als 20.000 Einwohner zählende Stadt besticht durch eine Mischung aus alten und modernen Gebäuden. Wenn Sie Historisches lieben, können Sie in der am Ufer gelegenen Altstadt die Kathedrale von Nuuk erkunden und sich die auf einem Hügel errichtete Statue von Hans Egede ansehen. Genießen Sie von dort aus auch den Blick auf die wunderschöne Skulptur der Mutter des Meeres im alten Hafen. Ihr Expeditionsschiff wartet bereits im Hafen auf Sie. Nachdem wir Sie an Bord willkommen geheissen haben und Sie Ihre kostenlose Expeditionsjacke erhalten haben, können Sie sich in Ihrer Kabine einrichten und Ihr erstes Abendessen an Bord geniessen.

3 . Tag Seetag Bereiten Sie sich auf das vor Ihnen liegende Erlebnis vor Während unserer Fahrt in Richtung des nördlichen Polarkreises haben Sie ausreichend Zeit, sich mit den AECO-Richtlinien und Empfehlungen für Aktivitäten und Anlandungen in der empfindlichen Arktis vertraut zu machen. Wenn Sie an den geplanten Anlandungen auf unserem Weg nach Norden teilnehmen möchten, ist der Besuch der entsprechenden Einführungspräsentationen im Vorfeld verpflichtend. Neben ersten Vorträgen mit spannenden Einblicken in Grönland haben Sie auch genügend Zeit, sich in Ihrer Kabine einzurichten, die modernen Annehmlichkeiten an Bord zu geniessen und an unseren wissenschaftlichen Forschungsprogrammen teilzunehmen. Während der Fahrt überqueren wir den nördlichen Polarkreis und gelangen im Hochsommer in das Land der Mitternachtssonne.

4 . Tag Weltnaturerbe Illulisaat Fjord Entdecken Sie die atemberaubende Schönheit wahrer Wunderwerke der Natur Heute erreichen wir die Diskobucht – ein Paradies für Wale und andere Wildtiere. Diese Gewässer sind voller Eisberge in vielerlei Formen und Grössen, die alle vom Ilulissat-Eisfjord an diesen Ort getrieben wurden. Diese spektakuläre UNESCO-Welterbestätte steht regelmässig ganz oben auf der Liste der Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in Grönland und heute erfahren auch Sie, weshalb das so ist. Geniessen Sie die Landschaft bei einem Spaziergang über den Holzsteg zum atemberaubenden Eisfjord. Bestaunen Sie die gigantischen Eisberge, die ruhig auf dem tiefblauen Wasser vorbeitreiben und sich in den verschiedensten Weiss-, Grau- und Blautönen präsentieren. Selbst wenn Sie kein professioneller Fotograf sind, werden Sie mit einmaligen Bildern an Bord zurückkehren. Zurück im malerischen Ilulissat können Sie das nahegelegene Icefjord Centre besuchen und mehr über das Eis dieser faszinierenden Region erfahren – oder nach Sermermiut wandern und die eindrucksvolle Aussicht geniessen.

5-6 . Tag Uummannaq-Fjord Tauchen Sie tief in das arktische Leben ein Jenseits der Halbinsel Nuussuaq beginnt der hohe Norden Grönlands. Hier bestimmt die Arktis den Rhythmus – das Leben verläuft gemächlich und folgt den Launen des Wetters. Seit über 4000 Jahren lockt diese zerklüftete, wunderschöne Landschaft Menschen an. Die ersten Siedler reisten die Küste entlang und schufen sich unter extremen Bedingungen ein Leben in dieser rauen Umgebung. Archäologische Stätten und Fundstücke – darunter die berühmten Mumien aus der früheren Inuit-Siedlung Qilakitsoq – zeugen eindrucksvoll von der Widerstandskraft dieser Menschen. Mögliche Aktivitäten in der Gegend umfassen Anlandungen und Besuche in kleinen Gemeinden wie Uummannaq, das am Fusse eines beeindruckenden herzförmigen Berges liegt, oder Ukkusissat. Wenn es Wetter und Eisverhältnisse erlauben, erkunden wir die verlassene Siedlung Qilakitsoq und abgelegene Fjorde – oder gehen in einer der unberührten arktischen Landschaften Grönlands an Land. Hier richtet sich alles nach den Gesetzen der Natur. Deshalb ist es wichtig, jederzeit offen für Veränderungen zu sein.

7-9 . Tag Atemberaubende Eislandschaft der Discobucht Erleben Sie die unglaubliche Kraft der Natur Wenn es ein Wort gibt, das diese Landschaft beschreibt, dann ist es wohl: «überwältigend». Die Diskobucht ist einer dieser Orte, die Reisende zum Träumen bringen. Mit gutem Grund, denn das tiefblaue Wasser hier ist übersät mit Eisbergen in allen Formen und Grössen. Einige von ihnen sind riesig und wiegen bis zu sieben Millionen Tonnen. Beeindruckend ist auch, dass der vereiste Fjord an einem Tag mehr Wasser in Form von Gletschereis ausstösst, als New York City in einem ganzen Jahr verbraucht. Bei unserer Erkundungsfahrt durch die Region erwarten Sie traditionelle Gemeinden, mächtige Gletscher und schier endlose unberührte Landschaften. In den nächsten Tagen zeigen wir Ihnen die Wunder der Bucht – vom Vaigatsund über die Diskoinsel bis hin zu den östlichen Fjorden. Dabei müssen wir flexibel sein, denn in dieser Gegend regiert Mutter Natur: Je nach Wetter- und Eisverhältnissen kann es erforderlich sein, unsere Pläne anzupassen. Freuen Sie sich auf Anlandungen inmitten der Natur mit unseren kleinen Expeditionsbooten, Ausfahrten zwischen Eisschollen und Eisbergen, die Beobachtung von Walen vom Deck aus und noch mehr Vorträge von unserem Expeditionsteam. Halten Sie bei Anlandungen die Augen offen – mit etwas Glück erspähen Sie eine Rentierherde, einen flinken Polarfuchs oder den imposanten Gerfalken.

10-11 . Tag Landschaften und Gemeinden in Westgrönland Besuchen Sie moderne Städte am Rand der Zivilisationsgrenze Der zentrale Abschnitt der Westküste Grönlands ist ein Land voller Kontraste. Neben einigen der längsten Fjorde des Landes befinden sich dort zahlreiche verstreute Siedlungen, darunter auch die zweitgrösste Stadt der Insel. Die Grösse des Landes macht diesen Küstenabschnitt jedoch zu einer dünn besiedelten Region, in der grosse Entfernungen ganz normal sind und das Gefühl von Abgeschiedenheit und Isolation zum täglichen Leben gehört. Auf unserem Weg nach Süden besuchen wir einige Gemeinden, in denen die grönländischen Traditionen noch heute gelebt werden. Mögliche Ausflugsziele sind Qeqertarsuaq, die Hauptsiedlung auf der Diskoinsel, und Itilleq – ein kleines Fischer- und Jägerdorf in der Nähe des nördlichen Polarkreises. Weiter südlich erwartet uns Sisimiut, die zweitgrösste Stadt Grönlands. Lassen Sie sich durch das moderne Aussehen nicht täuschen – die Ursprünge der Stadt reichen bis zu 4000 Jahre zurück, wie archäologische Funde belegen. Erfahren Sie im örtlichen Museum mehr über die frühzeitliche Saqqaq-Kultur oder entdecken Sie in einem der Läden Accessoires aus Qiviut – der weichen Unterwolle des Moschusochsen, die als zehnmal wärmer gilt als Schafwolle. Ob Sie nun Wanderungen entlang der Küste unternehmen, sich mit den Einwohnern Grönlands austauschen oder nach Wildtieren Ausschau halten – diese letzten Tage sind ein würdiger Abschluss Ihrer Expeditions-Seereise in die Arktis.

12 . Tag Ende der Expedition in Nuuk Eine kleine Hauptstadt in einer grandiosen Umgebung Bei der heutigen Ankunft in Nuuk nehmen Sie Abschied von der MS Fridtjof Nansen, ihrer Besatzung, dem Expeditionsteam und den neuen Freunden, die Sie gewonnen haben. Im Gegensatz zu allen anderen Städten des Landes, die Sie in den letzten Wochen besucht haben, ist die lebendige Hauptstadt Grönlands eine Metropole. Wenn Sie Zeit haben, bevor Sie wieder nach Hause fliegen, ist dies ein faszinierendes Fenster zum modernen Grönland. Von hier aus fliegen Sie zurück nach Kopenhagen. Dort nehmen eine Fülle von fantastischen Erinnerungen mit, die zweifellos lange nachklingen werden.