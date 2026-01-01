Garden Zimmer (35 m²), Beach House Suiten mit 1–2 Schlafzimmern (55–71 m²) sowie Chalets (45 m²) sind zweckmässig eingerichtet mit Dusche, WC, Haarfön, Klimaanlage, TV, Minibar, Telefon, Safe, Tee-/Kaffeekocher, Balkon oder Terrasse. Die freistehenden Garden Chalets liegen in der Gartenanlage verteilt, die Beach Chalets direkt am Strand. Fahrradverleih. Hauptrestaurant, Bar, Boutique, Pool mit Snackbar, gratis WiFi.