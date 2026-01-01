1 King Garden, 4 King Seafront sowie 2 King Deluxe Seafront Zimmer sehr stilvoll im modernen, kreolischen Inselstil eingerichtet mit Klimaanlage, Deckenventilator, Badezimmer mit Dusche, WC, Haarfön, TV, WiFi kostenfrei, Tee- und Kaffeekocher, Minibar, Nespresso Maschine sowie Terrasse. Das King Deluxe Seafront Zimmer hat zusätzlich noch eine Badewanne und Lounge.