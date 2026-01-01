20 Garden Villen (60 m2) liegen im Garten und verfügen über Dusche, WC, Haarfön, Safe, Telefon, WiFi kostenfrei, Kühlschrank, Tee- und Kaffeekocher, Espresso-Maschine, Klimaanlage, Deckenventilator und eine grosse Terrasse. 8 Garden Suite Residences (ca. 100 m2) mit jeweils einem Schlafzimmer und einem separaten Wohnraum, modernem Badezimmer und einer grossen Terrasse. 26 Villa de Charme (70 m2) sind an den Hügel gebaut und verfügen über ein Aussenbad mit separater Badewanne, Dusche, WC, separater Ankleideraum und eine Terrasse.

Die fünf Villa de Charme Elegance Superior (100 m2) bieten mehr Privatsphäre und haben zusätzlich einen Plunge Pool. Die Presidential Villa (485 m2) liegt zuoberst mit traumhafter Aussicht, privater Butler, Kitchenette, privater Pool, Jacuzzi, Lounge, Ankleideraum.