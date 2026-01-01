Mediterrane Metropolen und Inselwelten ab Genua
Mediterrane Metropolen und Inselwelten ab Genua
ab CHF 1999.– / pro Person
ab/bis Genua
Highlights:
- Erlebnis an Bord der «MSC Seaview»
- Faszinierende Kultur in Rom und Palermo
- Sonne Strand und Meer auf Ibiza und in Barcelona
- Genuss und Unterhaltung mit mediterraner Küche und Shows
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Genua, Einschiffung
In Genua gehen Sie an Bord und werden von der Crew herzlich empfangen, während die historische Hafenstadt Ihnen erste eindrucksvolle Ausblicke bietet. Nachdem Sie Ihre Kabine bezogen haben, können Sie das Schiff erkunden und den Abend entspannt beginnen.
2. Tag Civitavecchia
In Civitavecchia erwartet Sie das Tor zur faszinierenden Hauptstadt Rom, die mit antiken Monumenten und lebendiger Kultur begeistert. Sie haben die Wahl, berühmte Sehenswürdigkeiten zu besuchen oder die besondere Atmosphäre der Küstenstadt zu geniessen.
3. Tag Palermo
Palermo empfängt Sie mit einer Mischung aus orientalischen Einflüssen, italienischer Eleganz und lebhaften Märkten. Bei einem Spaziergang durch die Altstadt entdecken Sie geschichtsträchtige Plätze und die einzigartige Vielfalt der sizilianischen Küche.
4. Tag Erholung auf See
Dieser Tag gehört ganz Ihnen und bietet Raum für Ruhe und Genuss auf hoher See. Sie können das Wellnessangebot nutzen, an Deck entspannen oder einfach den Blick über die endlose Weite des Meeres schweifen lassen.
5. Tag Ibiza
Ibiza überrascht mit charmanten Altstadtgassen, idyllischen Buchten und einer entspannten mediterranen Atmosphäre. Sie haben Gelegenheit, die historische Festung Dalt Vila zu erkunden oder einen ruhigen Tag am Strand zu verbringen.
6. Tag Valencia
Valencia begeistert mit einer gelungenen Mischung aus historischer Altstadt, moderner Architektur und mediterranem Lebensgefühl. Sehenswürdigkeiten wie die futuristische Stadt der Künste und Wissenschaften, die Kathedrale von Valencia und die weitläufigen Sandstrände machen die spanische Hafenstadt zu einem der attraktivsten Reiseziele im westlichen Mittelmeer.
7. Tag Marseille
In Marseille erwartet Sie eine lebendige Hafenstadt, in der Tradition und Moderne harmonisch verschmelzen. Sie können durch den alten Hafen schlendern, kulinarische Spezialitäten probieren oder die malerische Basilika Notre-Dame de la Garde besuchen.
8. Tag Genua, Ausschiffung
Zurück in Genua endet Ihre Reise mit einer geordneten Ausschiffung, bei der Sie in Ruhe das Schiff verlassen. Mit vielen neuen Eindrücken und Erlebnissen im Gepäck treten Sie Ihre Weiterreise an.
Kreuzfahrt 8 Tage ab/bis Genua
- Yacht Club Deluxe Suite YC1
- 24-Stunden-Butlerservice und persönlicher Concierge
- Priority Check-in und Priority Ausschiffung
- Exklusives Yacht Club Restaurant
- Private Top Sail Lounge
- Privater Sonnendeck- und Poolbereich
- Premium-Getränkepaket inklusive
- WLAN-Paket inklusive
- Zugang zum MSC Aurea Spa Thermalbereich
- Bevorzugte Reservierungen für Spezialitätenrestaurants und Shows
- Trinkgelder an Bord inklusive
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Getränke, welche nicht bereits inbegriffen sind
- Landausflüge
- Medizinische Versorgung
- Reiseversicherung
- Preisänderungen und Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Es gelten die Allgemeinen Vertrags- und Rahmenbedingungen der Reederei.
Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 1999.– / pro Person