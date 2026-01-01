1 . Tag Genua, Einschiffung In Genua gehen Sie an Bord und werden von der Crew herzlich empfangen, während die historische Hafenstadt Ihnen erste eindrucksvolle Ausblicke bietet. Nachdem Sie Ihre Kabine bezogen haben, können Sie das Schiff erkunden und den Abend entspannt beginnen.

2 . Tag Civitavecchia In Civitavecchia erwartet Sie das Tor zur faszinierenden Hauptstadt Rom, die mit antiken Monumenten und lebendiger Kultur begeistert. Sie haben die Wahl, berühmte Sehenswürdigkeiten zu besuchen oder die besondere Atmosphäre der Küstenstadt zu geniessen.

3 . Tag Palermo Palermo empfängt Sie mit einer Mischung aus orientalischen Einflüssen, italienischer Eleganz und lebhaften Märkten. Bei einem Spaziergang durch die Altstadt entdecken Sie geschichtsträchtige Plätze und die einzigartige Vielfalt der sizilianischen Küche.

4 . Tag Erholung auf See Dieser Tag gehört ganz Ihnen und bietet Raum für Ruhe und Genuss auf hoher See. Sie können das Wellnessangebot nutzen, an Deck entspannen oder einfach den Blick über die endlose Weite des Meeres schweifen lassen.

5 . Tag Ibiza Ibiza überrascht mit charmanten Altstadtgassen, idyllischen Buchten und einer entspannten mediterranen Atmosphäre. Sie haben Gelegenheit, die historische Festung Dalt Vila zu erkunden oder einen ruhigen Tag am Strand zu verbringen.

6 . Tag Valencia Valencia begeistert mit einer gelungenen Mischung aus historischer Altstadt, moderner Architektur und mediterranem Lebensgefühl. Sehenswürdigkeiten wie die futuristische Stadt der Künste und Wissenschaften, die Kathedrale von Valencia und die weitläufigen Sandstrände machen die spanische Hafenstadt zu einem der attraktivsten Reiseziele im westlichen Mittelmeer.

7 . Tag Marseille In Marseille erwartet Sie eine lebendige Hafenstadt, in der Tradition und Moderne harmonisch verschmelzen. Sie können durch den alten Hafen schlendern, kulinarische Spezialitäten probieren oder die malerische Basilika Notre-Dame de la Garde besuchen.

8 . Tag Genua, Ausschiffung Zurück in Genua endet Ihre Reise mit einer geordneten Ausschiffung, bei der Sie in Ruhe das Schiff verlassen. Mit vielen neuen Eindrücken und Erlebnissen im Gepäck treten Sie Ihre Weiterreise an.