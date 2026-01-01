1 . Tag Einschiffung in Kangerlussuaq Individuelle Anreise nach Westgrönland und Einschiffung. Die beeindruckende arktische Landschaft begleitet Sie beim Start in diese aussergewöhnliche Expedition.

2 . Tag Nooralak Âbgelegenen Halbinsel Nooralaq. Tundra, arktische Fauna und Panoramablicke auf den Itteleqfjord prägen diesen naturbelassenen Landgang.

3 . Tag Diskobucht Die berühmte Diskobucht begeistert mit riesigen Eisbergen in vielfältigen Formen. Ein faszinierendes Naturschauspiel begleitet Sie den ganzen Tag.

4 . Tag Base Paul-Émile Victor / Eqi-Gletscher Der mächtige Gletscher zählt zu den beeindruckendsten der Region. Vom Wasser aus erleben Sie das Kalben des Eises aus nächster Nähe.

5 . Tag Akulleq Abgelegene Küstenabschnitte und unberührte Natur stehen im Mittelpunkt. Die Stille und Weite wirken besonders intensiv.

6 . Tag Kullorsuaq Ein kleines, farbenfrohes Dorf in spektakulärer Lage erwartet Sie. Begegnungen ermöglichen authentische Einblicke in das Leben im hohen Norden.

7 . Tag Savissivik Die isolierte Siedlung vermittelt einen eindrücklichen Eindruck vom Alltag in der Arktis. Die raue Umgebung unterstreicht die Ursprünglichkeit der Region.

8 . Tag Pond Inlet (Nunavut) Am Eingang einer spektakulären Meeresstrasse gelegen, bietet dieser Ort eindrucksvolle Landschaften. Mit etwas Glück lassen sich Tiere der Arktis beobachten.

9-10 . Tag Devon Island (Nunavut) Die grösste unbewohnte Insel der Erde fasziniert mit ihrer kargen Schönheit. Weite, nahezu unberührte Landschaften prägen das Erlebnis.

11-12 . Tag Erholung auf See Geniessen Sie die besondere Atmosphäre an Bord und lassen Sie die Eindrücke wirken. Die Weite des Meeres schafft Raum für Erholung.

13 . Tag Evighedsfjorden Einer der schönsten Fjorde Grönlands erwartet Sie mit dramatischen Bergkulissen. Gletscher, Wasserfälle und stille Buchten bilden eine eindrucksvolle Szenerie.

14 . Tag Ausschiffung in Nuuk Nach dem Frühstück erfolgt die Ausschiffung. Individuelle Weiterreise mit unvergesslichen Erinnerungen an die arktische Welt.