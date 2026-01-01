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Geheimnisse des Baffinmeers ab Kangerlussuaq

Tauchen Sie ein in eine faszinierende Reise in eine der entlegensten Regionen der Erde. Majestätische Eislandschaften, unberührte Natur und authentische Begegnungen prägen diese aussergewöhnliche Expedition. Lassen Sie sich von der stillen Schönheit des hohen Nordens verzaubern und erleben Sie unvergessliche Momente fernab des Alltags.

Reisedatum
27.08. - 09.09.2026
Geheimnisse des Baffinmeers ab Kangerlussuaq
ab CHF 15191.– / pro Person
ab Kangerlussuaq bis Nuuk
Highlights:
- Eisberge und Gletscherwelten
- Begegnungen mit arktischer Tierwelt
- Abgelegene Inuit Siedlungen
- Fjorde im Nordlicht
Icon calendar 14 Tage / 13 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Einschiffung in Kangerlussuaq

Individuelle Anreise nach Westgrönland und Einschiffung. Die beeindruckende arktische Landschaft begleitet Sie beim Start in diese aussergewöhnliche Expedition.

2. Tag Nooralak

Âbgelegenen Halbinsel Nooralaq. Tundra, arktische Fauna und Panoramablicke auf den Itteleqfjord prägen diesen naturbelassenen Landgang.

3. Tag Diskobucht

Die berühmte Diskobucht begeistert mit riesigen Eisbergen in vielfältigen Formen. Ein faszinierendes Naturschauspiel begleitet Sie den ganzen Tag.

4. Tag Base Paul-Émile Victor / Eqi-Gletscher

Der mächtige Gletscher zählt zu den beeindruckendsten der Region. Vom Wasser aus erleben Sie das Kalben des Eises aus nächster Nähe.

5. Tag Akulleq

Abgelegene Küstenabschnitte und unberührte Natur stehen im Mittelpunkt. Die Stille und Weite wirken besonders intensiv.

6. Tag Kullorsuaq

Ein kleines, farbenfrohes Dorf in spektakulärer Lage erwartet Sie. Begegnungen ermöglichen authentische Einblicke in das Leben im hohen Norden.

7. Tag Savissivik

Die isolierte Siedlung vermittelt einen eindrücklichen Eindruck vom Alltag in der Arktis. Die raue Umgebung unterstreicht die Ursprünglichkeit der Region.

8. Tag Pond Inlet (Nunavut)

Am Eingang einer spektakulären Meeresstrasse gelegen, bietet dieser Ort eindrucksvolle Landschaften. Mit etwas Glück lassen sich Tiere der Arktis beobachten.

9-10. Tag Devon Island (Nunavut)

Die grösste unbewohnte Insel der Erde fasziniert mit ihrer kargen Schönheit. Weite, nahezu unberührte Landschaften prägen das Erlebnis.

11-12. Tag Erholung auf See

Geniessen Sie die besondere Atmosphäre an Bord und lassen Sie die Eindrücke wirken. Die Weite des Meeres schafft Raum für Erholung.

13. Tag Evighedsfjorden

Einer der schönsten Fjorde Grönlands erwartet Sie mit dramatischen Bergkulissen. Gletscher, Wasserfälle und stille Buchten bilden eine eindrucksvolle Szenerie.

14. Tag Ausschiffung in Nuuk

Nach dem Frühstück erfolgt die Ausschiffung. Individuelle Weiterreise mit unvergesslichen Erinnerungen an die arktische Welt.

Kreuzfahrt 14 Tage ab Kangerlussuaq bis Nuuk
Im Preis inbegriffen
  • Kreuzfahrt in der gebuchten Kategorie
  • Flugpaket ab/bis Paris
  • Vollpension an Bord
  • Ausgewählte Getränke
  • Unterhaltungsprogramm an Bord
  • Nutzung der Freizeiteinrichtungen
  • Kabinenservice
  • Internetnutzung
  • Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
  • Hafen- und Sicherheitsgebühren
  • Trinkgeld
Nicht im Preis inbegriffen
  • weitere Getränke, welche nicht inkludiert sind
  • Persönliche Ausgaben an Bord
  • Reiseversicherung
  • Visakosten

Preise
14 Tage / 13 Nächte ab CHF 15191.– / pro Person

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