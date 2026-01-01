Geheimnisse des Baffinmeers ab Kangerlussuaq
Geheimnisse des Baffinmeers ab Kangerlussuaq
ab CHF 15191.– / pro Person
ab Kangerlussuaq bis Nuuk
Highlights:
- Eisberge und Gletscherwelten
- Begegnungen mit arktischer Tierwelt
- Abgelegene Inuit Siedlungen
- Fjorde im Nordlicht
14 Tage / 13 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Einschiffung in Kangerlussuaq
Individuelle Anreise nach Westgrönland und Einschiffung. Die beeindruckende arktische Landschaft begleitet Sie beim Start in diese aussergewöhnliche Expedition.
2. Tag Nooralak
Âbgelegenen Halbinsel Nooralaq. Tundra, arktische Fauna und Panoramablicke auf den Itteleqfjord prägen diesen naturbelassenen Landgang.
3. Tag Diskobucht
Die berühmte Diskobucht begeistert mit riesigen Eisbergen in vielfältigen Formen. Ein faszinierendes Naturschauspiel begleitet Sie den ganzen Tag.
4. Tag Base Paul-Émile Victor / Eqi-Gletscher
Der mächtige Gletscher zählt zu den beeindruckendsten der Region. Vom Wasser aus erleben Sie das Kalben des Eises aus nächster Nähe.
5. Tag Akulleq
Abgelegene Küstenabschnitte und unberührte Natur stehen im Mittelpunkt. Die Stille und Weite wirken besonders intensiv.
6. Tag Kullorsuaq
Ein kleines, farbenfrohes Dorf in spektakulärer Lage erwartet Sie. Begegnungen ermöglichen authentische Einblicke in das Leben im hohen Norden.
7. Tag Savissivik
Die isolierte Siedlung vermittelt einen eindrücklichen Eindruck vom Alltag in der Arktis. Die raue Umgebung unterstreicht die Ursprünglichkeit der Region.
8. Tag Pond Inlet (Nunavut)
Am Eingang einer spektakulären Meeresstrasse gelegen, bietet dieser Ort eindrucksvolle Landschaften. Mit etwas Glück lassen sich Tiere der Arktis beobachten.
9-10. Tag Devon Island (Nunavut)
Die grösste unbewohnte Insel der Erde fasziniert mit ihrer kargen Schönheit. Weite, nahezu unberührte Landschaften prägen das Erlebnis.
11-12. Tag Erholung auf See
Geniessen Sie die besondere Atmosphäre an Bord und lassen Sie die Eindrücke wirken. Die Weite des Meeres schafft Raum für Erholung.
13. Tag Evighedsfjorden
Einer der schönsten Fjorde Grönlands erwartet Sie mit dramatischen Bergkulissen. Gletscher, Wasserfälle und stille Buchten bilden eine eindrucksvolle Szenerie.
14. Tag Ausschiffung in Nuuk
Nach dem Frühstück erfolgt die Ausschiffung. Individuelle Weiterreise mit unvergesslichen Erinnerungen an die arktische Welt.
Kreuzfahrt 14 Tage ab Kangerlussuaq bis Nuuk
- Kreuzfahrt in der gebuchten Kategorie
- Flugpaket ab/bis Paris
- Vollpension an Bord
- Ausgewählte Getränke
- Unterhaltungsprogramm an Bord
- Nutzung der Freizeiteinrichtungen
- Kabinenservice
- Internetnutzung
- Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
- Hafen- und Sicherheitsgebühren
- Trinkgeld
- weitere Getränke, welche nicht inkludiert sind
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Reiseversicherung
- Visakosten
Preise
14 Tage / 13 Nächte ab CHF 15191.– / pro Person