Doha bis Singapur ab Doha

1 . Tag Doha, Katar Beginnen Sie Ihre Reise in der glitzernden Metropole Doha, wo moderne Architektur und arabische Traditionen eine faszinierende Kulisse bilden.

2 . Tag Erholung auf See Entspannen Sie am Pooldeck, geniessen Sie Gourmetküche in den Spezialitätenrestaurants oder lassen Sie sich im Spa verwöhnen. Für Kulturinteressierte gibt es spannende Vorträge und für Aktive ein Fitnesscenter mit Meerblick.

3 . Tag Dubai, VAE Erleben Sie die spektakuläre Skyline Dubais, besuchen Sie luxuriöse Souks und genießen Sie den Blick vom Burj Khalifa.

4-6 . Tag Erholung auf See Drei volle Tage für pure Entspannung: Starten Sie mit Yoga am Morgen, gönnen Sie sich eine Weinverkostung oder Kochdemonstration und lassen Sie den Abend bei Live-Musik in der Lounge ausklingen. Wer Ruhe sucht, findet sie in der Bibliothek oder bei einer Massage im Wellnessbereich.

7-8 . Tag Mumbai, Indien Tauchen Sie ein in das pulsierende Leben Mumbais, entdecken Sie das Gateway of India und die lebhaften Basare voller Farben und Düfte.

9-10 . Tag Erholung auf See Geniessen Sie die Weite des Ozeans und die Annehmlichkeiten an Bord - von kreativen Workshops über Fitnesskurse bis hin zu exklusiven Degustationsmenüs. Abends locken Shows und Pianomusik in stilvollem Ambiente.

11-12 . Tag Malé, Malediven Zwei Tage im Paradies - weisse Sandstrände, türkisfarbenes Wasser und die Möglichkeit, die Unterwasserwelt beim Schnorcheln zu erkunden.

13 . Tag Erholung auf See Ein weiterer Tag für Entspannung und Genuss - lassen Sie sich im Spa verwöhnen, genießen Sie Nachmittagstee oder nehmen Sie an einer Kunstauktion teil.

14 . Tag Galle, Sri Lanka Entdecken Sie die koloniale Altstadt von Galle mit ihren charmanten Gassen und dem imposanten Fort, umgeben von tropischer Schönheit.

15-16 . Tag Erholung auf See Zwei Tage, um die Seele baumeln zu lassen - lesen Sie ein Buch mit Blick aufs Meer, probieren Sie neue kulinarische Kreationen oder genießen Sie die Ruhe in Ihrer Suite. Für Unterhaltung sorgen spannende Vorträge und Abendshows.

17 . Tag Phuket, Thailand Erleben Sie die exotische Schönheit Phukets mit traumhaften Stränden und lebendiger Kultur.

18 . Tag Langkawi, Malaysia Entdecken Sie die Naturwunder Langkawis – von üppigen Regenwäldern bis zu spektakulären Wasserfällen.

19 . Tag Penang, Malaysia Geniessen Sie die kulturelle Vielfalt Penangs mit kolonialer Architektur und köstlicher Streetfood-Szene.

20 . Tag Kuala Lumpur (Port Klang), Malaysia Besuchen Sie die beeindruckenden Petronas Towers und erleben Sie die pulsierende Hauptstadt Malaysias.

21 . Tag Singapur Ankunft in der modernen Metropole Singapur, bekannt für ihre futuristische Skyline und kulinarische Vielfalt.

22 . Tag Singapur (Ausschiffung) Verabschieden Sie sich von einer Reise voller unvergesslicher Eindrücke und luxuriöser Erlebnisse.