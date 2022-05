Neuseeland Schiffsreisen

Wenn Sie an die Inseln Neuseelands denken, kommen Ihnen bestimmt zuerst die Nord- und Südinsel in den Sinn. Alleine diese beiden Hauptinseln bieten vielfältige Landschaften und mehrere unterschiedliche Vegetationszonen. Allerdings gibt es in Neuseeland noch einige mehr: Über 700 kleinere Inseln, die meist unbewohnt sind, gehören ebenso zum Inselstaat am anderen Ende der Erde. Diese faszinierende Inselwelt können Sie im Rahmen einer Neuseeland Schiffsreise kennenlernen! Das Land besitzt mehr als 15'000 Kilometer Küste, verfügt über unzählige geheimnisvolle Buchten und hat einige kleine und grosse Häfen. Viele der ursprünglichen, dicht bewachsenen Inseln lassen sich nur mit einem Boot erkunden. Erleben Sie die bekannte Fjordlandschaft des Milford Sounds oder begeben Sie sich auf Entdeckungstour in die Bay of Islands mit ihren 150 Inseln. Gerne stellen Ihnen unsere Spezialisten ein Angebot für eine Neuseeland Schiffsreise zusammen!