Neuseeland steht bei vielen Reisenden und Weltenbummlern ganz oben auf der Liste. Kein Wunder, denn Neuseeland hat jede Menge zu bieten. Zahlreiche Sehenswürdigkeiten, eine beeindruckende Naturlandschaft und nicht zu vergessen Strand und Palmen! Besonders die Westküste ist ein beliebtes Reiseziel bei Feriengästen aus aller Welt. Hier finden Sie die schönsten Strände, die bekanntesten Sehenswürdigkeiten des Landes und natürlich eine umfangreiche Auswahl an Hotels und Resorts in allen Preisklassen. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne zu Ihren persönlichen Westküste Reisen. Verbringen Sie unvergessliche Ferien in Neuseeland mit unseren individuellen Angeboten.