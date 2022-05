Taupo Reisen

Die im Zentrum der neuseeländischen Nordinsel gelegene Stadt Taupo ist für ihre Lage am Lake Taupo und Outdoor-Aktivitäten wie Angeln, Rafting, Velotouren, Wandern oder Kajakausflüge bekannt. Der weite Lake Taupo liegt in der Taupo Volcanic Zone, ist 46 Kilometer lang und 33 Kilometer breit. Das Wasser des Waikato River fliesst in die spektakulären Huka Falls, die Gäste über Wander- und Radwege erreichen können. Mit den heissen Wairakei Terraces besitzt Taupo sogar ein weiteres Naturwunder. Hinzu kommen die Maori-Kunstwerke von Mine Bay. Unsere Spezialisten ermöglichen Ihre Ferien mit Thermalbecken und Kunstwerken!