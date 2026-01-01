Alaska-Mietwagenrundreisen vom Spezialisten
Tipps für Ferien in Alaska erhalten
Naturwunder Alaskas
ab CHF 4980.– / pro Person
ab/bis Anchorage
Highlights: Atemberaubende Landschaften, Denali & Wrangell St. Elias Nationalpark, Gletscher & Wale im Prince William...
15 Tage / 14 Nächte
Spirit of the North
ab CHF 7420.– / pro Person
ab Anchorage bis Whitehorse
Highlights: Flug im Buschflieger in den Wrangell St.Elias Nationalpark, Bärenbeobachtungstour, Bootstour im Kenai...
21 Tage / 20 Nächte
Traumlandschaften des Yukon
ab CHF 3975.– / pro Person
ab/bis Whitehorse
Highlights: Fahrt nach Skagway via Carcross Desert & Emerald Lake, Kluane Nationalpark , Dempster Highway & Tombstone...
15 Tage / 14 Nächte
Traumstrassen Yukon & Alaska
ab CHF 5425.– / pro Person
ab Whitehorse bis Anchorage
Highlights: Dawson City & Yukon River, Denali Nationalpark, Kenai Fjords Nationalpark, Top of the World Highway
16 Tage / 15 Nächte
Zauberhaftes Alaska & Yukon
ab CHF 6965.– / pro Person
ab/bis Anchorage
Highlights: Ausführliches Entdecken von Alaska und Yukon, Vielseitige Nationalparks, Grandiose Naturlandschaften,...
22 Tage / 21 Nächte
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