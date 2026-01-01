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Roadtrip, Alaska

Alaska-Mietwagenrundreisen vom Spezialisten

Tipps für Ferien in Alaska erhalten

Wenn Sie das Gefühl von Freiheit beim Reisen lieben, ist eine Alaska Mietwagentour sehr empfehlenswert. Herrliche Landschaften und sehenswerte Städte wie Anchorage warten auf Sie und können von Ihnen nach Ihrem individuellen Zeitplan erobert werden. Alaska Mietwagen Reisen sind insbesondere dann eine sehr gute Wahl, wenn Sie einerseits auf Abenteuer aus sind, aber auch nicht auf komfortable Hotels verzichten möchten. Direkt nach Ihrer Ankunft in Alaska übernehmen Sie Ihr Mietauto und fahren auf einer von Ihnen gewählten Route zu Ihrem gebuchten Hotel.

Da bei Alaska Rundreisen nur die Hotels schon im Vorfeld gebucht wurden, können Sie sich über viel individuelle Freiheit freuen und an den Punkten und Sehenswürdigkeiten anhalten, die Sie interessieren. Lassen Sie es sich nicht entgehen, so faszinierende Orte wie die Goldgräberstadt Dawson City zu besuchen und sprechen Sie mit unseren Spezialisten, um genau die Alaska Ferien zu finden, die zu Ihnen passen.

Icon map15 Tage
Naturwunder Alaskas
ab CHF 4980.– / pro Person
ab/bis Anchorage
Highlights: Atemberaubende Landschaften, Denali & Wrangell St. Elias Nationalpark, Gletscher & Wale im Prince William...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Icon map21 Tage
Spirit of the North
ab CHF 7420.– / pro Person
ab Anchorage bis Whitehorse
Highlights: Flug im Buschflieger in den Wrangell St.Elias Nationalpark, Bärenbeobachtungstour, Bootstour im Kenai...
Icon calendar21 Tage / 20 Nächte
Icon map15 Tage
Traumlandschaften des Yukon
ab CHF 3975.– / pro Person
ab/bis Whitehorse
Highlights: Fahrt nach Skagway via Carcross Desert & Emerald Lake, Kluane Nationalpark , Dempster Highway & Tombstone...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Icon map16 Tage
Traumstrassen Yukon & Alaska
ab CHF 5425.– / pro Person
ab Whitehorse bis Anchorage
Highlights: Dawson City & Yukon River, Denali Nationalpark, Kenai Fjords Nationalpark, Top of the World Highway
Icon calendar16 Tage / 15 Nächte
Icon map22 Tage
Zauberhaftes Alaska & Yukon
ab CHF 6965.– / pro Person
ab/bis Anchorage
Highlights: Ausführliches Entdecken von Alaska und Yukon, Vielseitige Nationalparks, Grandiose Naturlandschaften,...
Icon calendar22 Tage / 21 Nächte

Tierwelt in Alaska

Entdecken auch Sie die beeindruckende und aufregende Tierwelt im wunderschönen Alaska.

Reiseinformationen

Mit diesen praktischen Tricks und Tipps wird Ihr Aufenthalt in Alaska zu einem unvergesslichen Erlebnis.

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