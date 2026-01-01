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Saint Anne, Pont Des Angles, La Réunion

Saint-Anne Reisen

Saint-Anne liegt an der üppig grünen Ostküste von La Réunion – auf jener Seite der Insel, die den Passatwinden zugewandt und darum besonders fruchtbar ist. Zuckerrohrfelder, tropische Vegetation und eine wildromantische Küstenlandschaft prägen die Umgebung des kleinen Ortes, dessen reich verzierte Kirche zu den bekanntesten Fotomotiven der Region zählt. Wer hierher reist, sucht nicht den klassischen Badeort, sondern das authentische, kreolisch geprägte La Réunion: ruhig, ursprünglich und angenehm weit weg vom Trubel der Westküste.

Saint-Anne eignet sich ausgezeichnet als Ausgangspunkt, um den wilden Osten der Insel zu entdecken. Wasserfälle, tief eingeschnittene Flusstäler und die schroffe Lavalandschaft im Südosten liegen in bequemer Reichweite, und auch Ausflüge ins spektakuläre Inselinnere mit seinen Talkesseln und Wanderwegen lassen sich von hier aus gut unternehmen. Damit ist die Region ideal für Naturliebhaber, Wanderer und Individualreisende, die La Réunion abseits der bekannten Pfade erleben möchten.

Die Ostküste ist die regenreichere, dafür umso grünere Seite der Insel; als angenehmste Reisezeit gilt generell der trockenere südliche Winter von etwa Mai bis November. Gerne kombinieren wir Ihren Aufenthalt in Saint-Anne mit weiteren Etappen auf La Réunion oder mit Badeferien auf Mauritius. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten beraten Sie persönlich und stellen Ihre Traumreise individuell nach Ihren Wünschen zusammen.

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ab CHF 197.– / pro Person
Sainte-Anne
Die Baumaterialien und die Architektur der Lodge sind der Umgebung und der Natur angepasst. Eine Lounge mit zentralem...

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