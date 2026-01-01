St. Pierre und Grand Anse Reisen
Aktivferien auf La Réunion
Saint-Pierre: das lebendige Zentrum im Süden von La Réunion
Saint-Pierre gilt als heimliche Hauptstadt des Südens. Die Stadt verbindet kreolisches Alltagsleben mit entspannter Ferienstimmung: Ein Yachthafen, eine lange Uferpromenade und ein durch ein vorgelagertes Riff geschützter Badebereich liegen direkt im Zentrum. Auf dem Markt duftet es nach Vanille, Gewürzen und tropischen Früchten, während tamilische Tempel, Moscheen und Kirchen nahe beieinander von der kulturellen Vielfalt der Insel zeugen.
Rund um die Stadt erstrecken sich weite Zuckerrohrfelder, und die Tradition der Rumherstellung ist im Süden bis heute lebendig. Am Abend füllen sich die Restaurants und Bars entlang des Meeres – Saint-Pierre ist einer der wenigen Orte der Insel mit spürbarem Nachtleben.
Grand Anse: Bucht zwischen Palmen und Basaltklippen
Wenige Fahrminuten südlich von Saint-Pierre liegt Grand Anse, eine der schönsten Buchten der Insel: goldgelber Sand, ein Hain aus Kokospalmen und dunkle Basaltklippen, an denen sich die Brandung bricht. Die Bucht ist ein beliebter Picknickplatz der Einheimischen, besonders an Wochenenden. Zum Baden nutzen Sie das von Felsen eingefasste Meerwasserbecken am Strand; ausserhalb davon machen starke Strömungen das Schwimmen gefährlich. Wer die Steilküste lieber zu Fuss erlebt, findet entlang der Klippen aussichtsreiche Wege hoch über dem offenen Meer.
Beste Reisezeit für den Süden der Insel
Als beste Reisezeit gilt der Südwinter von Mai bis Oktober: Die Luft ist trockener, die Temperaturen an der Küste bleiben angenehm warm, und die Bedingungen zum Wandern sind ideal. Der Südsommer von November bis April bringt mehr Hitze und Feuchtigkeit; von Januar bis März können Zyklone auftreten. Baden ist dank warmer Wassertemperaturen das ganze Jahr über möglich. Da Saint-Pierre auf der südwestlichen, dem Passatwind abgewandten Seite der Insel liegt, fällt hier deutlich weniger Regen als an der Ostküste.
Praktische Hinweise für Ihre Reise
Ein Mietwagen ist für den Süden empfehlenswert, denn Saint-Pierre ist ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge: Der aktive Vulkan Piton de la Fournaise, der Talkessel von Cilaos und der wilde Süden mit seinen erstarrten Lavafeldern sind gut erreichbar. Den internationalen Flughafen im Norden der Insel erreichen Sie über die Küstenstrasse in rund eineinhalb Stunden. Französischkenntnisse erleichtern den Alltag, in den Unterkünften wird jedoch häufig auch Englisch gesprochen. Da La Réunion zu Frankreich gehört, bezahlen Sie in Euro.
Für wen sich St. Pierre und Grand Anse eignen
Reisen nach St. Pierre und Grand Anse passen zu Gästen, die Badeferien mit Aktivitäten verbinden möchten: morgens eine Wanderung in den Bergen, nachmittags Strand und abends kreolische Küche am Hafen. Auch Familien schätzen den geschützten Badebereich von Saint-Pierre, während Geniesser die Märkte und die kulinarische Vielfalt der Region entdecken. Besonders reizvoll ist die Kombination mit Badeferien auf Mauritius – die Nachbarinsel ist nur einen kurzen Flug entfernt. Gerne stellen unsere Spezialisten Ihre individuelle Reise nach La Réunion zusammen.
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Grand Anse
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Klippen und undurchdringliche Wälder
Regenwald und Küsten finden Sie im Südwesten der Insel vor. Wer Wanderungen bevorzugt, ist hier bestens aufgehoben. Grand Anse ist ein Strand mit steilen Klippen. Diese Region hat mit Sicherheit seinen Reiz und schon deshalb sollten Sie sich das nicht entgehen lassen. Auf der grünen Insel gibt es sehr viel zu entdecken. Geniessen Sie Ferien in einer nahezu unberührten Natur. Ob Aktivferien oder Badeferien, auf La Rèunion werden Sie die perfekten Bedingungen für unvergessliche Ferien vorfinden. Unsere Spezialisten werden Sie gerne ausführlich zu Ihrer bevorstehende Reise beraten.
Als beste Reisezeit gilt der Südwinter von Mai bis Oktober: Die Luft ist trockener, die Küstentemperaturen bleiben angenehm warm und die Wanderbedingungen sind ideal. Der Südsommer von November bis April bringt mehr Hitze und Feuchtigkeit, von Januar bis März sind Zyklone möglich. Baden ist dank warmer Wassertemperaturen das ganze Jahr über möglich – und die Südwestseite erhält deutlich weniger Regen als die Ostküste.
Ja, aber nur im dafür vorgesehenen Bereich: Am Strand von Grand Anse gibt es ein von Felsen eingefasstes Meerwasserbecken, in dem Sie sicher baden können. Ausserhalb davon machen starke Strömungen das Schwimmen gefährlich. Alternativ bietet Saint-Pierre im Zentrum einen durch ein vorgelagertes Riff geschützten Badebereich, der sich auch für Familien gut eignet.
Die Region passt zu Gästen, die Badeferien mit Aktivitäten kombinieren: morgens wandern, nachmittags Strand, abends kreolische Küche am Hafen. Familien schätzen den geschützten Badebereich von Saint-Pierre, Geniesser die Märkte und die kulinarische Vielfalt. Reizvoll ist zudem die Kombination mit Badeferien auf Mauritius – die Nachbarinsel liegt nur einen kurzen Flug entfernt.
Den internationalen Flughafen im Norden von La Réunion erreichen Sie von Saint-Pierre über die Küstenstrasse in rund eineinhalb Stunden. Ein Mietwagen ist für den Süden empfehlenswert: Saint-Pierre ist ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge zum aktiven Vulkan Piton de la Fournaise, zum Talkessel von Cilaos und in den wilden Süden mit seinen erstarrten Lavafeldern.
Saint-Pierre gilt als heimliche Hauptstadt des Südens: Yachthafen, lange Uferpromenade und geschützter Badebereich liegen direkt im Zentrum. Auf dem Markt duftet es nach Vanille, Gewürzen und tropischen Früchten; tamilische Tempel, Moscheen und Kirchen zeugen von der kulturellen Vielfalt. Sehenswert sind zudem die Bonbonfabrik im Westen, die Zuckerrohrfelder rund um die Stadt und das spürbare Nachtleben am Meer.
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