Saint-Pierre: das lebendige Zentrum im Süden von La Réunion

Saint-Pierre gilt als heimliche Hauptstadt des Südens. Die Stadt verbindet kreolisches Alltagsleben mit entspannter Ferienstimmung: Ein Yachthafen, eine lange Uferpromenade und ein durch ein vorgelagertes Riff geschützter Badebereich liegen direkt im Zentrum. Auf dem Markt duftet es nach Vanille, Gewürzen und tropischen Früchten, während tamilische Tempel, Moscheen und Kirchen nahe beieinander von der kulturellen Vielfalt der Insel zeugen.

Rund um die Stadt erstrecken sich weite Zuckerrohrfelder, und die Tradition der Rumherstellung ist im Süden bis heute lebendig. Am Abend füllen sich die Restaurants und Bars entlang des Meeres – Saint-Pierre ist einer der wenigen Orte der Insel mit spürbarem Nachtleben.

Grand Anse: Bucht zwischen Palmen und Basaltklippen

Wenige Fahrminuten südlich von Saint-Pierre liegt Grand Anse, eine der schönsten Buchten der Insel: goldgelber Sand, ein Hain aus Kokospalmen und dunkle Basaltklippen, an denen sich die Brandung bricht. Die Bucht ist ein beliebter Picknickplatz der Einheimischen, besonders an Wochenenden. Zum Baden nutzen Sie das von Felsen eingefasste Meerwasserbecken am Strand; ausserhalb davon machen starke Strömungen das Schwimmen gefährlich. Wer die Steilküste lieber zu Fuss erlebt, findet entlang der Klippen aussichtsreiche Wege hoch über dem offenen Meer.

Beste Reisezeit für den Süden der Insel

Als beste Reisezeit gilt der Südwinter von Mai bis Oktober: Die Luft ist trockener, die Temperaturen an der Küste bleiben angenehm warm, und die Bedingungen zum Wandern sind ideal. Der Südsommer von November bis April bringt mehr Hitze und Feuchtigkeit; von Januar bis März können Zyklone auftreten. Baden ist dank warmer Wassertemperaturen das ganze Jahr über möglich. Da Saint-Pierre auf der südwestlichen, dem Passatwind abgewandten Seite der Insel liegt, fällt hier deutlich weniger Regen als an der Ostküste.

Praktische Hinweise für Ihre Reise

Ein Mietwagen ist für den Süden empfehlenswert, denn Saint-Pierre ist ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge: Der aktive Vulkan Piton de la Fournaise, der Talkessel von Cilaos und der wilde Süden mit seinen erstarrten Lavafeldern sind gut erreichbar. Den internationalen Flughafen im Norden der Insel erreichen Sie über die Küstenstrasse in rund eineinhalb Stunden. Französischkenntnisse erleichtern den Alltag, in den Unterkünften wird jedoch häufig auch Englisch gesprochen. Da La Réunion zu Frankreich gehört, bezahlen Sie in Euro.

Für wen sich St. Pierre und Grand Anse eignen

Reisen nach St. Pierre und Grand Anse passen zu Gästen, die Badeferien mit Aktivitäten verbinden möchten: morgens eine Wanderung in den Bergen, nachmittags Strand und abends kreolische Küche am Hafen. Auch Familien schätzen den geschützten Badebereich von Saint-Pierre, während Geniesser die Märkte und die kulinarische Vielfalt der Region entdecken. Besonders reizvoll ist die Kombination mit Badeferien auf Mauritius – die Nachbarinsel ist nur einen kurzen Flug entfernt. Gerne stellen unsere Spezialisten Ihre individuelle Reise nach La Réunion zusammen.