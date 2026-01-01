Lage und Anreise

Trinidad ist die grössere der beiden Inseln des Inselstaates Trinidad und Tobago und bildet den südlichen Abschluss der Karibik: Die Insel liegt unmittelbar vor der Küste Venezuelas und damit weitgehend ausserhalb des atlantischen Hurrikangürtels. Drehscheibe ist die Hauptstadt Port of Spain mit dem internationalen Flughafen Piarco. Ab der Schweiz reisen Sie mit einer Umsteigeverbindung an, Direktflüge gibt es nicht. Nach Tobago gelangen Sie anschliessend per kurzem Inlandsflug oder mit der Fähre – beide Inseln lassen sich deshalb ohne grossen Planungsaufwand in einer Reise verbinden.

Beste Reisezeit

Das Klima ist ganzjährig tropisch warm. Die trockeneren Monate dauern ungefähr von Januar bis Mai; von Juni bis Dezember fällt mehr Regen, meist in Form kurzer, kräftiger Schauer. Wer den Karneval erleben möchte, plant die Reise um die Tage vor Aschermittwoch – Unterkünfte in Port of Spain sind dann früh ausgebucht, entsprechend lohnt sich eine langfristige Buchung. Naturinteressierte orientieren sich eher an der Tierwelt: An den Stränden der Nordostküste, etwa bei Grande Riviere und Matura, legen zwischen ungefähr März und August Lederschildkröten ihre Eier ab.

Was Sie auf Trinidad erwartet

Karneval, Calypso und Soca: Beide Musikstile stammen von der Insel, ebenso die Steelpan, die hier entwickelt wurde.

Caroni Swamp: Mangrovengebiet an der Westküste südlich von Port of Spain, bekannt für die abendlichen Einflüge des Scharlachsichlers, des Nationalvogels.

Northern Range: bewaldeter Gebirgszug im Norden der Insel mit Regenwald, Wasserfällen und einer ausgesprochen artenreichen Vogelwelt.

Maracas Bay: der bekannteste Strand der Insel, über eine kurvige Bergstrasse ab Port of Spain erreichbar.

Streetfood: Gerichte wie Roti oder Bake and Shark zeigen die indisch-afrikanisch-kreolisch geprägte Küche im Alltag.

Für wen sich Trinidad eignet

Trinidad ist kein klassisches Badeferienziel. Die Insel lebt wirtschaftlich stark von der Energieindustrie, entsprechend finden Sie hier vor allem Stadt- und Geschäftshotels in und um Port of Spain sowie einzelne Lodges und Gästehäuser in den Naturregionen. Wer in erster Linie Strand, Ruhe und Resorthotellerie sucht, ist auf Tobago besser aufgehoben.

Als Baustein einer Rundreise passt Trinidad dagegen zu Reisenden, die Vogelbeobachtung, Kultur und karibisches Alltagsleben abseits der Resorts suchen – typischerweise für einige Nächte, kombiniert mit Badeferien auf Tobago oder einer weiteren Karibikinsel. Eine Auswahl passender Hotels finden Sie direkt unter diesem Text; bei der sinnvollen Aufteilung zwischen beiden Inseln unterstützt Sie unser Beratungsteam.