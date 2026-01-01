Weltoffen, bunt, überschwänglich karibisch und gleichzeitig entspannend, natürlich und unverfälscht: diese Charakterzüge beschreiben die kleine Schwesterinsel von Trinidad punktgenau. Der Tourismus auf dem Eiland der kleinen Antillen ist zwar ein wichtiger Bestandteil der lokalen Wirtschaft, aber dennoch ist die Insel bis heute verhältnismässig unberührt geblieben. So haben Besucher blühende Korallenriffe, paradiesische Küsten und abenteuerliche Dschungelpfade meist für sich allein. Das smaragdblaue Meer, welches mit strahlend weissen Sandstränden um die Wette funkelt, ist ein farbintensiver Kontrast zur üppigen tropischen Vegetation im Inselinnern.

Es mag überraschen, dass hinter den Traumstränden Tobagos ein dicht gewachsener Regenwald steht. Das 1776 proklamierte Tobago Main Ridge Forest Reserve gilt als das älteste Naturschutzgebiet der Welt und ist Anwärter auf einen Platz auf der Liste des UNESCO Naturerbes. Tobago bietet Besuchern unverfälschte Karibik-Romantik – ein Traum für Entdecker mit Pioniergeist. Die Englishmen’s Bay ist eines der atemberaubendsten Schnorchelgebiete im Land. Der davor liegende Strand wurde sogar schon zum schönsten der gesamten Karibik gewählt.

Die beste Reisezeit für Ferien auf Tobago gibt es eigentlich gar nicht, denn die kleinen Antillen liegen ausserhalb der karibischen Hurrikan-Zone und profitieren ganzjährig angenehm milden Temperaturen – an Land wie auch im kristallklaren Meer. Damit ist Tobago eine Traumdestination für Honeymooner, Familien, Abenteurer und Ruhesuchende – sie alle geniessen hier entspanntes Insel Feeling, die traumhafte Natur und eine gewisse Robinson Crusoe-Atmosphäre. Wenn Sie auf Ihren Karibik Reisen die ursprüngliche Perle Tobago kennen lernen möchten, sollten Sie mit unseren Karibik Spezialisten sprechen.