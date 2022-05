St. Lucia Reisen

St. Lucia aktiv erleben

Wie die Römer im warmen Thermalwasser entspannen

Nicht nur für Outdoor Aktivitäten aller Art ist St. Lucia ein wundervolles Reiseziel, auch Wassersport jeglicher Ausrichtung wird hier ganz gross geschrieben. Die lokalen Hotels bieten ihren Gästen ein breites Angebot an nautischen Betätigungen. Tauchen, Schnorcheln, Stand-Up Paddling, Segeln, Windsurfen oder Hochseeangeln – auf St. Lucia haben Sie die Wahl. Wer es allerdings etwas gemächlicher angehen und sich verwöhnen lassen möchte, profitiert von zahlreichen Wellness- und Spa-Behandlungen, die von den Hotels ebenfalls angeboten werden. Bei den imposanten Felsformationen der Pitons stellt sich Ihnen sogar die Möglichkeit, sich in vulkanischen Thermalbädern zu erholen. Auch gibt es einige Hotels in der Nähe des UNESCO Schutzgebietes, die ihren Gästen – ganz nach römischem Vorbild - hoteleigene Thermen zur Verfügung stellen. Action und tiefenentspannende Erholung gehen bei Karibik Ferien auf St. Lucia Hand in Hand.

Adlerhorst für Abenteurer und romantische Beachbungalows für Honeymooner

Naturliebhaber sind auf St. Lucia ohnehin bestens aufgehoben und finden ihren ganz persönlichen Abenteuerspielplatz im dichten tropischen Regenwald. Die passende Unterkunft dazu ist etwa das Ladera Resort. Es sitzt kühn auf einem über 350 Metern hohen Vulkankamm und bietet dadurch atemberaubende Ausblicke auf die tief darunter liegende karibische See und die Vulkanspitzen der Pitons. Einst Teil einer Kakaoplantage, ist das Resort heute das wohl einzigartigste Luxus Resort in St. Lucia und das einzige Hotel, welches zum UNESCO-Welterbegebiet gehört. Aber auch für Hochzeitsreisende hält die kleine Insel einiges bereit. Im Hotel Anse Chastenet bei Soufrière sind dies zum Beispiel extragrosse Deluxe- und Premium-Suiten, welche die visionäre und innovative Architektur dieses aussergewöhnlich stilvollen Resorthotels unterstreichen. Bei Honeymoonern besonders beliebt sind auch die Strandbungalows. Diese romantischen, weiss getünchten Cottages sind achteckig konstruiert, damit sie optimal von den kühlenden Passatwinden profitieren. Familien fühlen sich im Hotel Coco Palm am bekannten Rodney Beach besonders gut aufgehoben. Speziell geräumige Zimmer sind auf die Bedürfnisse von Eltern abgestimmt, die mit ihren Kids auf Karibik Reisen unterwegs sind. Ein breites kulinarisches Angebot, Aktivitäten und Ausflüge runden das Angebot perfekt ab.

Mit der Familie auf den Spuren der Piraten

In seiner Vergangenheit war St. Lucia ein Ort, an den sich Piraten und Schmuggler zurückzogen. Wer mit seiner Familie und den Kindern im Smugglers Cove Resort Ferien macht, wird an diesen Teil der Geschichte erinnert. Smugglers Cove bietet eine Auswahl von fünf Arten attraktiver Zimmer und geräumiger Suiten, die sich alle in einstöckigen Gebäuden inmitten exotischer Gärten befinden. Der Kids' Club kümmert sich um die Jungmannschaft im Alter von zwei Jahren bis zum Teenageralter. Es gibt Spielplätze, Kinderschwimmbecken und voll ausgestattete Aktivitätszentren stehen zur Verfügung. Im Herzen von Saint Lucia liegt die Marigot Bay, eine der schönsten Buchten der Karibik. In dieser paradiesischen tropischen Umgebung befindet sich das preisgekrönte Capelle Marigot Bay Resort, ein stilvolles Fünfsterne Hotel mit zahlreichen Pools, Restaurants und einem breiten Spa- und Wellness-Angebot. Die Abgeschiedenheit des Resorts macht es zu einem Favoriten für Hochzeitsreisende. Ob Sie zu zweit, mit der Familie oder für Ihren Honeymoon nach St. Lucia reisen möchten: Sprechen Sie mit unseren Karibik Spezialisten, die Ihnen sehr gerne einen auf Ihre Wünsche zugeschnittenen Reisevorschlag ausarbeiten werden.