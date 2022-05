Individuelles Karibik Inselhüpfen

Karibik — da denken Sie bestimmt als erstes an Sommer, Sonne, Strand und Meer; stimmt’s? Die Inseln der Karibik sind jedoch sehr unterschiedlich, weshalb Sie nicht nur einen Strand besuchen sollten. Viele Inseln sind wie eine Perlenkette aneinandergereiht. Manche sind Überseegebiete und andere selbstständige Staaten. „Hopping“ steht für „Hüpfen“, was wiederum „Verweilen“ bedeutet. Deshalb sollte beim Karibik Inselhüpfen keine der Trauminseln in Eile bereist werden. Karibik Insel Hopping eignet sich besonders für Gäste, die nicht nur eine Insel entdecken möchten, sondern die Vielseitigkeit der Karibik erleben und schätzen möchten. Fragen Sie uns. Als Ihr Spezialist für Karibik Rundreisen stellen wir Ihnen individuell ein Angebot zusammen.