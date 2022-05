Dom Rep Mietwagenrundreisen

Die schönsten Orte der Dom Rep

Die Karibik auf eigene Faus entdecken

Auf Ihrer individuellen Mietwagenrundreise können Sie die schönsten Orte der Dominikanischen Republik auf eigene Faust entdecken. Lernen Sie unterwegs Land und Leute kennen, geniessen Sie die Spezialitäten des Landes und bestaunen Sie die beeindruckende tropische Landschaft mit ihren ausgedehnten Regenwäldern und tosenden Wasserfällen, die an Ihnen vorüberzieht. Eine der zahlreichen möglichen Destinationen ist die Hauptstadt Santo Domingo. Die quirlige Metropole wartet mit zahlreichen historischen und zeitgenössischen Sehenswürdigkeiten auf Ihre Besucher, wie beispielsweise einer Kathedrale ohne Türme oder der Palast Alcácar de Colón in der Calle las Damas. In San Christobal im Süden des Landes können Sie die reiche und turbulente Geschichte des Landes hautnah erleben. An den Stränden vor den Toren der Stadt werden Tauchgänge in die schillernde Unterwasserwelt der Karibik angeboten. Im Westen des Landes an der Grenze zu Haiti befindet sich der Salzsee Lago Enriquillo. An dessen Ufern tummeln sich Nashornleguane, Spitzkrokodile und Flamingos. Lassen Sie sich in die mystische Welt der Höhlen in den Cuevas de las Maravillas entführen und erleben Sie ein einmaliges Abenteuer beim River Rafting auf dem Nizao-Fluss. Unsere Karibik Spezialisten unterstützen Sie gern bei der Planung Ihrer individuellen Mietwagenrundreise.