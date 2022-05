Puerto Plata Reisen

Eingebettet zwischen einem hoch aufragenden Berg und den warmen Gewässern des karibischen Atlantiks liegt die älteste Siedlung an der Nordküste und die möglicherweise schönste Stadt des Landes: Schlendern Sie gemächlich entlang der wundervollen Uferpromenade Malecón oder durch die Strassen der Innenstadt, die den Parque Central umgeben. Umfassenden Restaurierungsarbeiten ist es zu verdanken, dass der historische Stadtkern von Puerto Plata zu neuem Leben zurückgekehrt ist. Einst opulente und farbenfrohe Häuser, die von wohlhabenden Tabakhändlern in den 1870er Jahren gebaut wurden, erstrahlen in neuem Glanz. Die Festung Fortaleza San Felipe aus dem 16. Jahrhundert und das darin untergebrachte Museum lohnen einen Besuch. Einige weitere interessante Museen finden sich auch in anderen Teilen von Puerta Plata. Kulinarisch ist die Hafenstadt besonders spannend, buhlen doch Dutzende hervorragender Restaurants ausserhalb der zahllosen Hotels und Resorts um die Gunst der Reisenden. Hier spanisch beeinflusste oder karibische Gerichte mit ihren kräftigen Würznoten, da leichte Kost mit tropischem Gemüse und frischem Fisch und dort leckere italienische Speisen. Teleférico ist die einzige Seilbahn in der ganzen Karibik: Auf einer zehnminütigen Fahrt führt sie aus Meereshöhe zum 800 Meter hohen Pico Isabel de Torres, dem Hausberg von Puerto Plata. Auf dem Berg angelangt können Sie ein Naturschutzgebiet sowie den botanischen Garten erkunden. Und während der gemächlichen Rückfahrt geniessen Sie den herrlichen Ausblick auf die türkis funkelnde See und auf die üppige tropische Küstenvegetation unter Ihnen. Seit einigen Jahren ist Puerto Plata einer der wichtigsten karibischen Kreuzfahrthäfen. Dutzende Schiffe docken jährlich in der eleganten und historisch bedeutsamen Hafenstadt. Wie Sie Puerto Plata in den Reiseplan für Ihre Dominikanische Republik Ferien einschliessen können, zeigen Ihnen unsere Dominikanische Republik Spezialisten gerne. Rufen Sie uns an.