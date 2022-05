Der geschäftige Verkehrsknotenpunkt ist ein guter Ausgangspunkt, um den Osten der Karibik Insel zu erkunden. La Romana liegt 130 Kilometer östlich von Santo Domingo. Attraktive Ferienregionen wie das Fischerdorf Bayahibe und seine traumhaften Strände befinden sich in der Nähe. Die siebtgrösste Stadt der Dominikanischen Republik verdankt ihren Wohlstand dem Zuckerrohr, einer der Haupteinnahmequellen der Karibik Nation. Altos de Chavón ist die Nachbildung eines europäischen Dorfes im mediterranen Stil, welches hoch über dem Fluss Chavón auf einem Felsvorsprung thront. Es ist die beliebteste Attraktion der Stadt und beherbergt ein Kulturzentrum, ein archäologisches Museum und ein Amphitheater. Ein paar Kilometer ausserhalb der Stadt liegt das stilvolle Hotel Gran Bahia Principe La Romana an einem langen, palmengesäumten Strand. Die riesige Hotelanlage ist wie ein tropischer Park. Gästen steht ein umfangreiches Unterhaltungs- und Sportprogramm zur Verfügung. Das Hotel ist in gut zwei Stunden Fahrzeit mit einem Mietauto ab Flughafen Santo Domingo erreichbar. Zahlreiche Restaurants lassen keine kulinarischen Wünsche offen: von italienischer Küche zu tropischen Cocktails, vom spezialisierten Fisch- und Seafood-Restaurant zur Swim Up Bar im grosszügigen Poolbereich findet jeder Gast hier sein passendes Angebot. Die 400 Zimmer und Suiten sind sehr grosszügig ausgestattet und sind ein guter Ausgangpunkt für Ihre Dominikanische Republik Ferien. Das Hotel ist auch für Familien geeignet, wird doch speziell für Kinder ein ‘Miniclub’ für vier- bis zwölfjährige Gäste angeboten. Fragen Sie unsere Dominikanische Republik Spezialisten für eine unverbindliche Offerte für Ihre nächsten Dominikanische Republik Ferien.