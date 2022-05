Bayahibe, 22 Kilometer östlich von La Romana gelegen, wurde im 19. Jahrhundert von Fischern aus Puerto Rico gegründet. Heute ist das beschauliche Stranddorf ein Ferienziel. Das Dorf hat trotz steigender Beliebtheit bei Reisenden seinen ursprünglichen Charakter bewahrt. Hier können Sie Ihren Ferientraum von unbeschwerten Karibik Ferien zu Traumferien machen: Herrliche weisse und von Kokospalmen gesäumte Traumstrände, die warme Karibische See und ein gutes Angebot an Hotels und stilvollen Resorts, die auch für Familien bestens geeignet sind. Eine kurze Autofahrt von Bayahibe entfernt liegt die Strandsiedlung Dominicus Americanus mit Hotels, Resorts und Restaurants. In der Nähe befindet sich auch der Parque Nacional Cotubanamá. Von allen Nationalparks der Dominikanischen Republik verfügt er über die meisten Höhlen. Zudem ist er Heimat von mehr als 500 Pflanzen- und 300 Vogelarten. Der Küste des Nationalparks vorgelagert sind die von langen weissen Sandstränden geprägten Inseln Catalina und Saona. Von Bayahibe aus können Sie an Ausflügen nach Saona teilnehmen. Wie Sie die entspannte Region um Bayahibe in Ihren Dominikanischen Republik Reisen einschliessen können, zeigen Ihnen unsere Dominikanische Republik Spezialisten gerne.