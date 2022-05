Barahona Reisen

El Sur Profundo, der ‘tiefe Süden’, liegt weitab von touristischen Hauptattraktionen der Dominikanischen Republik. Und doch: Wer in seinen Dominikanische Republik Ferien in die Region von Barahona reist, kommt unter anderem wegen der reichen tropischen Naturlandschaften hierhin. Verschiedene Nationalparks und Naturreservate sind Heimat einer bemerkenswert vielfältigen Flora und Fauna. Diese natürlichen Schätze werden ergänzt durch herrliche Surfstrände und Wasserfälle im Inland, an deren Fuss wunderschöne natürliche Pools zum Schwimmen einladen. In den von dichter tropischer Vegetation bewachsenen Hügeln im Hinterland der Küste können Sie Kaffeeplantagen besuchen, auf denen der feinste Kaffee des Land angebaut wird. Eine Viertelstunde mit dem Mietauto vom Dorf Barahona und etwa 200 Kilometer von Santo Domingo entfernt, befindet sich die charmante Casa Bonita Tropical Lodge. Dieses stilvolle Kleinod gehört zur weltbekannten Hotelvereinigung «Small Luxury Hotels of the World». Die Lodge liegt an der Flanke eines Hügels und Gäste geniessen von den Terrassen ihrer Zimmer spektakulären Meeresblick. Der nächstgelegene Strand ist etwa fünfzehn Gehminuten von der Lodge entfernt. Die grosszügigen, mit Marmor und Holz ausgestalteten Bungalowzimmer verströmen tropisches Flair. Direkt am Fluss und umgeben von dichter Vegetation liegen luxuriöse River Suiten. Gäste, die einen Aufenthalt in Oceanview Suiten buchen, geniessen die Sicht auf die Karibische See aus ihrem privaten Infinity Pool. Als Teil der Hotelanlage stehen Gästen ein grosser Swimming Pool sowie ein Spa Pool zur Verfügung. Gegen Gebühr werden Spa- und Massagebehandlungen sowie Aktivitäten wie Yoga-Klassen, Tennis und Ausflüge in die Region angeboten. Unsere Dominikanische Republik Spezialisten stellen Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot zusammen.