1 . Tag Toronto Individuelle Anreise nach Toronto. Begrüssung durch die Reiseleitung im Hotel. 3 Nächte im Westin Harbour Castle o.ä.

2 . Tag Toronto Eine Stadtrundfahrt bringt Ihnen die kanadische Metropole nahe. Sie geniessen Ihr Mittagessen im 535 m hohen CN-Tower. Anschliessend besuchen Sie die Aussichtsterrasse mit Blick auf die Metropole und den Ontario-See. Nachmittags unternehmen Sie eine Bootstour auf dem See.

3 . Tag Toronto Heute haben Sie die Gelegenheit, einen optionalen Ausflug zu den imposanten Niagarafällen zu unternehmen. Bestaunen Sie die Kraft des Wassers bei einer Bootstour sowie einer Seilbahnfahrt über die Strudel des Niagara-Flusses. Zudem sehen Sie den von viktorianischen Häuschen geprägten Ort Niagara-on-the-Lake.

4 . Tag Reise im «Canadian» Ihre transkontinentale Fahrt mit dem «Canadian» von VIA Rail startet. Lehnen Sie sich entspannt zurück und lassen Sie sich im Speisewagen verwöhnen. Erhöhte Aussichtsplätze im Panoramawagen gestatten Ihnen einen herrlichen Rundblick. Übernachtung an Bord (Kat. Berth).

5 . Tag Im Zug von Ontario nach Manitoba Im Laufe des Tages ändert sich die Landschaft. Auf Seen und Wälder folgt Prärie.

6 . Tag Im Zug durch die Prärie Entspannen Sie sich und geniessen Sie die Betreuung an Bord, während Sie die weiten Ebenen der Prärie durchqueren.

7 . Tag Jasper Nationalpark Am Morgen erreicht Ihr Zug die Rocky Mountains. Mit dem Bus entdecken Sie den Jasper Nationalpark und lernen den Maligne Canyon und den Maligne Lake kennen. Optional können Sie an einer Bootsfahrt zur Spirit Island teilnehmen, die als Fotomotiv zu einem Botschafter Kanadas wurde. 1 Nacht in der Marmot Lodge o.ä.

8 . Tag Banff Nationalpark Während der 4-stündigen Busfahrt über den Icefields Parkway nach Banff erwarten Sie atemberaubende Flora und Fauna. Die Gletscher des Columbia Icefields erleben Sie vom Aussichtspunkt Glacier Skywalk. 3 Nächte im Rimrock Resort Hotel o.ä.

9 . Tag Banff Nationalpark Optional können Sie an einem Helikopterrundflug über die Bergwelt des Spray Valley teilnehmen. Am frühen Nachmittag erkunden Sie den Banff Nationalpark, wo Sie unter anderem den Sulphur Mountain und die Bow-Fälle besuchen. Am Abend geniessen Sie kanadische Gerichte in einem Restaurant in Banff.

10 . Tag Die Seen der Rockies Mit einem Ausflug zum Moraine Lake beginnen Sie den Tag. Der im Tal der zehn Gipfel gelegene milchigblaue Gletschersee zeichnet sich durch seine ruhige, geschützte Lage inmitten felsiger Gipfel aus. Danach besuchen Sie den Lake Louise, einen Bergsee in traumhafter Lage am Fusse des Victoria-Gletschers. Im Yoho-Nationalpark wartet der türkisfarbene Emerald Lake auf Sie.

11 . Tag Im Zug durch die Rockies Auf der Fahrt im Panoramazug Rocky Mountaineer präsentieren sich spektakuläre Ausblicke auf die Gebirgspässe und die Seenlandschaft des Shushwap Lake. Am späten Nachmittag erreichen Sie Kamloops und verbringen 1 Nacht im The Thompson Hotel o.ä.

12 . Tag Im Zug nach Vancouver Entlang des Thompson- und Fraser-Flusses fahren Sie im Rocky Mountaineer durch eindrückliche Schluchten. Am späten Nachmittag erreicht Ihr Zug Vancouver. 3 Nächte im Sheraton Wall Centre o.ä.

13 . Tag Vancouver Auf einer Busrundfahrt lernen Sie die Stadt besser kennen und sehen u.a. die Altstadt, Chinatown und den Stanley-Park. Von hier aus können Sie einen Blick auf die Skyline von Downtown Vancouver werfen. Den Nachmittag verbringen Sie bei der Capilano Suspension Bridge.

14 . Tag Vancouver Bei einem optionalen Ausflug mit Bus und Fähre erreichen Sie Vancouver Island, wo Sie die Butchart Gardens und die britisch geprägte Stadt Victoria besuchen. Zurück in Vancouver geniessen Sie Ihr Abschiedsessen im 167 m hoch gelegenen Aussichtsrestaurant des Harbour Centre.

15 . Tag Rück- oder Weiterreise Nach dem Frühstück endet Ihre Reise.