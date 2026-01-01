1-2 . Tag Calgary Individuelle Anreise nach Calgary. Machen Sie einen Spaziergang über die historische Stephen Avenue und entlang des Bow Rivers, gefolgt von einem Besuch des Calgary Tower für einen beeindruckenden Panoramablick. Tauchen Sie im Glenbow Museum in Kunst und Geschichte ein, bevor Sie im Heritage Park Kanadas Vergangenheit aufleben lassen. Anschliessend lohnt sich ein Besuch des Olympiadorfs von 1988, das an die Winterspiele erinnert. 2 Nächte im The Westley Hotel o.ä.

3-4 . Tag Banff Am späten Vormittag Bustransfer nach Banff. Erleben Sie das Herz der kanadischen Rocky Mountains. Flanieren Sie durch das charmante Städtchen Banff oder geniessen Sie den Panoramablick vom Sulphur Mountain. 2 Nächte in der Brewster Mountain Lodge o.ä.

5 . Tag Zugfahrt Richtung Kamloops Am frühen Morgen geht es an Bord des Rocky Mountaineers. Die heutige Fahrt führt Sie durch stets wechselnde Landschaften. Ikonische Gletscher, schneebedeckte Gipfel und beeindruckende Tunnel erwarten Sie. Zu den heutigen Höhepunkten zählen die kontinentale Wasserscheide, die Spiral Tunnels, der Kicking Horse Canyon, der Rogers Pass und Craigellachie, wo der letzte Nagel der Canadian Pacific Railway eingeschlagen wurde. Am Abend erreichen Sie Ihr heutiges Ziel. 1 Nacht im Hotel in Kamloops.

6 . Tag Zugfahrt Richtung Jasper Am frühen Morgen setzen Sie Ihre Bahnreise fort. Erneut werden Sie von beeindruckender Landschaft umgeben, während Sie den Ufern des North Thompson River durch die Monashee und Cariboo Mountains folgen. Zu den heutigen Höhepunkten zählen der Mount Robson mit gut 3954 Metern, der höchste Gipfel der kanadischen Rockies, die Pyramid Falls sowie der Aufstieg über den Yellowhead Pass in den Jasper Nationalpark. Ihre Zugreise endet am Abend mit der Ankunft in Jasper. 2 Nächte im The Crimson o.ä.

7 . Tag Jasper Erkunden Sie das charmante Städtchen bequem zu Fuss. Schlendern Sie durch das Ortszentrum und geniessen Sie Cafés, Boutiquen und Kunstgalerien, oder besuchen Sie das Jasper-Yellowhead Museum, um mehr über Geschichte und Kultur der Region zu erfahren. Naturfreunde können kurze Spaziergänge entlang des Athabasca River oder im Jasper Nationalpark unternehmen. Optional bietet sich eine Bootstour auf dem Maligne Lake oder eine Fahrt mit dem Jasper SkyTram für grandiose Panoramablicke an.

8-10 . Tag Zugfahrt nach Toronto Um die Mittagszeit startet Ihr Bahnabenteuer mit dem «Canadian» Zug der VIA Rail. Vorbei an endlosen Prärien, glitzernden Seen und kleinen kanadischen Städten erleben Sie die Vielfalt des Landes bequem vom Panoramawagen aus. Geniessen Sie die vorbeiziehende Landschaft, entspannen Sie im komfortablen Zug und lassen Sie die Weite Kanadas auf sich wirken. Unterwegs bieten sich Fotomöglichkeiten und Momente der Ruhe, während Sie sich auf die Ankunft in Toronto, einer der spannendsten Metropolen Kanadas, vorbereiten, die Sie am 3. Tag der Reise gegen Nachmittag erreichen. 2 Nächte in der Schlafwagenkategorie Berth.

11-13 . Tag Toronto Toronto, Kanadas grösste Stadt, begeistert mit einer lebendigen Mischung aus Kultur, Geschichte und urbanem Flair. Ein Muss ist der CN-Tower, von dem aus Sie einen spektakulären Blick über die Stadt und den Ontariosee geniessen. Die Häuser im Distillery District entführen Sie in historische Backstein-Architektur mit Kunstgalerien, Boutiquen und Cafés, während das Royal Ontario Museum und die Art Gallery of Ontario beeindruckende Kunst- und Kulturhighlights bieten. Für entspannte Spaziergänge laden die Uferpromenade am Lake Ontario und der bunte Kensington Market ein. 3 Nächte im Le Germain Maple Leaf Square o.ä.

14 . Tag Rück- oder Weiterreise