Ostkanadas Städte per Zug (individuell) ab Toronto

1 . Tag Toronto Individuelle Anreise nach Toronto. 4 Nächte im Chelsea Hotel o.ä. (Kat. Standard), Toronto Marriott City Center o.ä. (Kat. Superior), Le Germain Maple Leaf Square o.ä. (Kat. Deluxe)

2-4 . Tag Toronto Verschaffen Sie sich einen ersten Überblick auf einer Tour mit dem Hop-on-Hop-off Bus (inbegriffen). Attraktionen wie der CN Tower, Ripley Creek Aquarium, Little Canada oder Ontario Place begeistern Gross und Klein. Flanieren Sie am Ontario See entlang, erkunden Sie das multi-kulturelle Viertel Kensington Market oder tätigen Sie Ihre Einkäufe an der geschäftigen Yonge Street. Bei einer Bootstour können Sie die Stadt und die vorgelagerten Inseln aus einer anderen Perspektive kennenlernen. Toronto können Sie auch wunderbar als Ausgangsbasis für eine Tagestour zu den weltberühmten Niagara-Fällen nutzen (zubuchbar).

5 . Tag Zugfahrt nach Ottawa Heute bringt Sie der Zug in etwa 4 bis 5 Stunden in die kanadische Hauptstadt Ottawa. 3 Nächte im Lord Elgin Hotel o.ä. (Kat. Standard), Hotel Metcalfe o.ä. (Kat. Superior), Fairmont Château Laurier o.ä. (Kat. Deluxe)

6-7 . Tag Ottawa Ottawa wird vom Rideau River und vom Ottawa River umschlossen und bietet hervorragende Spazier- und Radwege. Entdecken Sie die Regierungsgebäude am Parliament Hill, bewundern Sie die imposante Schleusenanlage, oder unternehmen Sie eine Bootstour auf dem Ottawa River. Die Stadt beheimatet zudem eine Vielzahl hochkarätiger Museen. Neben der Nationalgalerie sind vor allem das Naturkundemuseum und das historische Museum einen Besuch wert. Abends locken die zahlreichen Restaurants und Bars am Byward Market.

8 . Tag Zugfahrt nach Montréal Ihre heutige Zugfahrt dauert etwa 2 Stunden und bringt Sie in die Provinz Québec. Montréal ist die zweitgrösste französischsprachige Stadt der Welt. 4 Nächte im Novotel Montréal Centre o.ä. (Kat. Standard), Intercontinental Montréal o.ä. (Kat. Superior), The Fairmont Queen Elizabeth o.ä. (Kat. Deluxe)

9-11 . Tag Montréal Montréal begeistert mit seinem französisch geprägtem Charme, verschiedenen Stadtvierteln, der faszinierenden Untergrund- Stadt und hervorragender Gastronomie. Tauchen Sie ein in das einzigartige Flair dieser Stadt. Besteigen Sie den Hausberg Mont-Royal und geniessen Sie den Blick über die Stadt, erkunden Sie die verschiedenen Quartiere von der romantischen Altstadt über das hippe Plateau Mont-Royal bis hin zum mondänen Quartier Latin. Empfehlenswert ist eine Tour mit dem Velo auf die vorgelagerte Insel Sainte-Hélène. Bekannt ist Montréal zudem für seine vielen Festivals. Vielleicht haben Sie Glück und erwischen einen der unvergesslichen Events.

12 . Tag Zugfahrt nach Québec City Die letzte Zugetappe führt Sie heute in 3.5 Stunden in die hübsche Stadt Québec City. 3 Nächte im Hotel Champlain o.ä. (Kat. Standard), Manoir Victoria o.ä. (Kat. Superior), Fairmont Château Frontenac o.ä. (Kat. Deluxe)

13-14 . Tag Québec City Erkunden Sie in aller Ruhe die schönen, kopfsteingepflasterten Gassen der Altstadt und geniessen Sie das «savoir vivre». Québec City erinnert an eine französische Kleinstadt und verführt mit ihrer besonderen Atmosphäre und verschiedenen Attraktionen wie der Zitadelle und unterschiedlichen Museen. Vielleicht unternehmen Sie noch einen Ganztagesausflug zur Walbeobachtung in Baie Sainte-Catherine (zubuchbar).

15 . Tag Rück- oder Weiterreise