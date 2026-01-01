Westkanada per Zug & Schiff (individuell) ab Vancouver

1-2 . Tag Vancouver Individuelle Anreise nach Vancouver. Entdecken Sie die Stadt mit ihren unterschiedlichen Stadtvierteln. Auch ein Ausflug in den Stanley Park mit seinen Totempfählen und dem Aquarium ist empfehlenswert. Um einen ersten Überblick zu erhalten, eignet sich der Hop-on-Hop-off Bus (inbegriffen). 2 Nächte im Sutton Place Hotel o.ä.

3 . Tag Zugfahrt nach Kamloops Heute beginnt die unvergessliche Reise mit dem Panoramazug «Rocky Mountaineer». Durch die traumhafte Landschaft der Coastal Mountains und vorbei an den tosenden Flüssen Fraser und Thompson geht es nach Kamloops. 1 Nacht im Thompson Hotel o.ä.

4 . Tag Zugfahrt nach Banff Ein absoluter Höhepunkt ist die Reise durch die Rocky Mountains. Geniessen Sie die Aussicht auf schneebedeckte Berge, rauschende Flüsse und Gletscherseen während Sie die Nationalparks Glacier, Yoho und Banff durchqueren. 2 Nächte in der Brewster Mountain Lodge o.ä.

5 . Tag Banff Nationalpark Der Banff Nationalpark ist der älteste Nationalpark Kanadas und besticht durch seine landschaftliche Schönheit. Fahren Sie mit der Gondel auf den Sulphur Mountain oder nehmen Sie ein Bad in den heissen Quellen.

6 . Tag Busfahrt auf dem Icefield Parkway nach Jasper Der «Icefield Parkway» ist eine der faszinierendsten Strassen Nordamerikas mit traumhaften Ausblicken auf die umliegende Bergwelt, Gletscherseen und dichten Wäldern. Während der ca. 12-stündigen Busfahrt lernen Sie einige der Höhepunkte wie Bow Lake, Peyto Lake, Athabasca Fälle und Columbia Icefield mit Skywalk kennen (je nach Wetter Programmänderungen möglich). 2 Nächte im The Crimson o.ä.

7 . Tag Jasper Der kleine Ort Jasper liegt eingebettet in den gleichnamigen Nationalpark mit seiner atemberaubenden Landschaft. Mit dem Lokalbus können Sie die Attraktionen in und um den Ort erkunden. Jasper und der ihn umgebende Nationalpark wurden 2024 von heftigen Waldbränden heimgesucht, deren Folgen an zahlreichen Stellen sichtbar sind.

8 . Tag Zugfahrt nach Prince George Mit dem Zug geht es weiter in den Norden. Mit dem Mount Robson passieren Sie den höchsten Berg der kanadischen Rockies. 1 Nacht im Sandman Signature Hotel o.ä.

9 . Tag Zugfahrt nach Prince Rupert Eine weitere Zugetappe liegt vor Ihnen. Diesmal geht es am Skeena River entlang und durch offene Täler gen Westen. 1 Nacht im Crest Hotel o.ä.

10 . Tag Inside Passage Fähre nach Port Hardy Ein besonderes Abenteuer steht heute mit der Fährpassage durch die spektakuläre Inside Passage an. Lassen Sie sich von der traumhaften Küstenlandschaft mit ihren Inselchen und dichten Wäldern verzaubern und halten Sie Ausschau nach Walen und anderen Meeresbewohnern. 1 Nacht im Kwa’Lilas Hotel o.ä.

11 . Tag Flugtransfer nach Vancouver Mit dem Kleinflugzeug geht es heute zurück nach Vancouver. Aus der Vogelperspektive wirkt die Landschaft besonders eindrücklich. 2 Nächte im Sutton Place Hotel o.ä.

12 . Tag Tagesausflug nach Victoria Auf einem Tagesausflug mit der Fähre und dem Bus besuchen Sie heute noch die Butchart Gardens und Victoria, die Hauptstadt von British Columbia mit ihrem britischen Charme. Auf einer Stadtrundfahrt lernen Sie die wichtigsten Attraktionen kennen.

13 . Tag Rück- oder Weiterreise