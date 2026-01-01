1 . Tag Halifax Individuelle Anreise nach Halifax. 3 Nächte im Prince George Hotel o.ä.

2 . Tag Halifax Eine geführte Tour bringt Sie heute zu einem Highlight Nova Scotias - Peggyy's Cove. Sie besichtigen das idyllische Fischerdorft mit seinem weltbekannten Leuchtturm bevor Sie zurück nach Halifax fahren. Dort angekommen besichtigen Sie die Zitadelle und weitere Sehenswürdigkeiten der Stadt.

3 . Tag Halifax Geniessen Sie einen weiteren Tag in der sympathischen Stadt. Besuchen Sie eines der spannenden Museen, die sich vor allem der maritimen Geschichte widmen. Sehr empfehlenswert ist ein Bummel durch die Historic Properties. Die restaurierten Lagerhäuser beheimaten Restaurants, Geschäfte und Bars.

4 . Tag Zugsfahrt nach Sainte Foy Am späteren Vormittag besteigen Sie den VIA Rail zug "The Ocean". Sie durchqueren Nova Scotia und New Brunswick und passieren die sanften Hügel der Baie des Chaleurs. Während die Sonne am nächsten Tag aufgeht, fahren Sie dem Ufer des mächtigen Sankt-Lorenz Stroms entlang und erreichen den Bahnhof von Sainte Foy. Von dort erfolgt ein Bustransfer nach Quebec City. 1 Nacht an Bord des Zuges in einer Cabin for 2.

5-6 . Tag Quebec City Die Stadt verzaubert mit ihrem europäischen Charme, gepflasterten Gassen und beeindruckender Geschichte. Schlendern Sie durch das malerische Quartier Latin, entdecken Sie die Plains of Abraham, wo Geschichte lebendig wird, und bewundern Sie die imposanten Stadtbefestigungen. Besuchen Sie die Basilika-Cathedral Notre-Dame de Québec, die Place Royale und die Nationalversammlung, oder geniessen Sie einfach das lebendige Treiben in den Cafés und Boutiquen der Altstadt. 2 Nächte im Hotel Port Royal o.ä.

7-8 . Tag Montréal Ihre heutige Zugsfahrt dauert etwa 3.5 Stunden. Montréal begeistert mit einer Mischung aus französischem Charme und nordamerikanischem Flair. Entdecken Sie die Altstadt mit dem alten Hafen, die beeindruckende Basilika Notre-Dame, das Künstlerviertel Plateau Mont-Royal und den lebhaften Jean-Talon Market. Die Stadt bietet ein vielfältiges Kultur-, Kunst- und Gastronomieerlebnis, das jeden Besuch unvergesslich macht. 2 Nächte im Novotel Centre o.ä.

9 . Tag Toronto Mit dem Zug erreichen Sie heute in ca. 5.5 Stunden die grösste Stadt Kanadas - Toronto. 3 Nächte im Novotel Toronto Centre o.ä.

10 . Tag Ausflug zu den Niagarafällen Heute steht ein Tagesausflug zu den eindrücklichen Niagarafällen an. hon bei der Ankunft beeindruckt das tosende Wasser, das die Grenze zwischen Kanada und den USA markiert. Besonders spektakulär ist die berühmte Bootstour, die direkt an die Basis der Fälle heranführt – das donnernde Rauschen, der aufsteigende Sprühnebel und die atemberaubende Gischt machen die Grösse und Kraft des Wassers hautnah erlebbar. Die Niagarafälle bestehen aus drei Teilen: den Horseshoe Falls auf der kanadischen Seite, sowie den American Falls und den kleineren Bridal Veil Falls auf der US-Seite. Mit einer Fallhöhe von bis zu 57 Metern stürzen jährlich über 168’000 Kubikmeter Wasser pro Minute in die Tiefe. Nach der Bootstour bleibt Zeit, die Umgebung zu erkunden, Souvenirs zu shoppen oder die Aussicht vom Skylon Tower zu geniessen, bevor es am späten Nachmittag zurück nach Toronto geht.

11 . Tag Toronto Geniessen Sie einen weiteren Tag in Toronto im eigenen Tempo. Bewundern Sie die beeindruckende Skyline mit dem CN Tower, schlendern Sie durch den Distillery District, entdecken Sie die abwechslungsreichen Museen wie das Royal Ontario Museum oder geniessen Sie das bunte Treiben am St. Lawrence Market. Die Stadt bietet eine perfekte Mischung aus urbanem Flair, Kultur und kulinarischen Erlebnissen.

12 . Tag Rück- oder Weiterreise