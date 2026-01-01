Übernachten bei den Wölfen im Parc Oméga ab Parc Oméga

Ein Aufenthalt im 890 Hektar grossen Naturschutzgebiet Parc Oméga mit Übernachtung mitten im Wolfsgehege ist ein Erlebnis für die ganze Familie.



Parc Oméga befindet sich ca. 45 Fahrminuten von Ottawa und ca. 1 Stunde von Montréal entfernt. Die Unterkünfte im Wolfgehege bestehen aus kleinen Blockhütten und Chalets für maximal 4 Personen sowie Blockhütten für maximal 6 Personen. Die Blockhütten sind mit einen Wohn-/Schlafraum ausgestattet.

Die grösseren verfügen über zusätzliche Schlafmöglicheiten auf der Galerie. Die Chalets sind entweder eingeschossig oder zweigeschossig mit Schlafbereich und Balkon im Obergeschoss. Alle Unterkünfte verfügen über Kochmöglichkeiten und Panoramafenster, durch welche Sie die Wölfe beobachten können.



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