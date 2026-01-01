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Übernachten bei den Wölfen im Parc Oméga ab Parc Oméga

Ein Aufenthalt im 890 Hektar grossen Naturschutzgebiet Parc Oméga mit Übernachtung mitten im Wolfsgehege ist ein Erlebnis für die ganze Familie.

Parc Oméga befindet sich ca. 45 Fahrminuten von Ottawa und ca. 1 Stunde von Montréal entfernt. Die Unterkünfte im Wolfgehege bestehen aus kleinen Blockhütten und Chalets für maximal 4 Personen sowie Blockhütten für maximal 6 Personen. Die Blockhütten sind mit einen Wohn-/Schlafraum ausgestattet.

Die grösseren verfügen über zusätzliche Schlafmöglicheiten auf der Galerie. Die Chalets sind entweder eingeschossig oder zweigeschossig mit Schlafbereich und Balkon im Obergeschoss. Alle Unterkünfte verfügen über Kochmöglichkeiten und Panoramafenster, durch welche Sie die Wölfe beobachten können.

Reisedaten
Täglich

Übernachten bei den Wölfen im Parc Oméga ab Parc Oméga
ab CHF 592.– / pro Person
ab/bis Parc Oméga
Highlights:
- Übernachten im Wolfgehege
- Selbstfahrer-Safari
- Baumkronenpfad
- Kulturelle Einblicke & Tierpräsentationen
Icon calendar 3 Tage / 2 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Individuelle Anreise zum Parc Oméga.

2. Tag Safari

Eine Vielzahl an Aktivitäten wartet auf Sie. Begeben Sie sich auf einer 12 km langen Selbstfahrer-Safari mitten unter die Tiere, sehen Sie den Park aus der Vogelperspektive vom Baumkronenpfad, besuchen Sie die Bären- und Elchgehege oder lernen Sie mehr über die First Nations der Region. Lassen Sie sich zudem die lokale Küche im Parkrestaurant schmecken und lauschen Sie einer Präsentation über die Grauwölfe.

3. Tag Abreise

Individuelle Weiterreise.

Naturerlebnisreise 3 Tage ab/bis Parc Oméga
Im Preis inbegriffen
  • 2 Übernachtungen im Parc Oméga
  • Parkeintritt
  • Taxen und Steuern
Im Preis nicht inbegriffen
  • Mahlzeiten und Getränke
  • Trinkgelder
Hinweise
  • Es sind auch längere oder kürzere Aufenthalte sowie Tageseintritte in den Park buchbar.

Preise
3 Tage / 2 Nächte ab CHF 592.– / pro Person

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