Übernachten bei den Wölfen im Parc Oméga ab Parc Oméga
Übernachten bei den Wölfen im Parc Oméga ab Parc Oméga
ab CHF 592.– / pro Person
ab/bis Parc Oméga
Highlights:
- Übernachten im Wolfgehege
- Selbstfahrer-Safari
- Baumkronenpfad
- Kulturelle Einblicke & Tierpräsentationen
3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Individuelle Anreise zum Parc Oméga.
2. Tag Safari
Eine Vielzahl an Aktivitäten wartet auf Sie. Begeben Sie sich auf einer 12 km langen Selbstfahrer-Safari mitten unter die Tiere, sehen Sie den Park aus der Vogelperspektive vom Baumkronenpfad, besuchen Sie die Bären- und Elchgehege oder lernen Sie mehr über die First Nations der Region. Lassen Sie sich zudem die lokale Küche im Parkrestaurant schmecken und lauschen Sie einer Präsentation über die Grauwölfe.
3. Tag Abreise
Individuelle Weiterreise.
Naturerlebnisreise 3 Tage ab/bis Parc Oméga
- 2 Übernachtungen im Parc Oméga
- Parkeintritt
- Taxen und Steuern
- Mahlzeiten und Getränke
- Trinkgelder
- Es sind auch längere oder kürzere Aufenthalte sowie Tageseintritte in den Park buchbar.
Preise
3 Tage / 2 Nächte ab CHF 592.– / pro Person