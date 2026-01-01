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Mythen und Legenden ab Wendake

Tauchen Sie in die Welt der Huron- Wendat Ureinwohner ein, und erleben Sie die wunderschöne Natur rund um Wendake.
Mythen und Legenden ab Wendake
Preis auf Anfrage
ab/bis Wendake
Highlights:
-
Icon calendar 3 Tage / 2 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Nach Ihrem Eintreffen im Hotel Musée Premières Nations, wo Sie die nächsten zwei Nächte verbringen, haben Sie den Nachmittag zur freien Verfügung. Erkunden Sie die Gegend mit ihren wunderschönen Wanderpfaden. Geniessen Sie am Abend die kulinarische Reise durch die Küche der Ureinwohner und lauschen Sie ihren Geschichten bei einer heissen Schokolade oder einem Tee.

2. Tag Kanutour

Der heutige Tag steht ganz im Zeichen der Ureinwohner und Natur. Sie erkunden die wunderschöne Umgebung während einer Kanutour und lernen viel über die Kultur der Huron- Wendat Ureinwohner. Ebenfalls besuchen Sie heute die Huron Traditional Site und können sich im Bogenschiessen versuchen.

3. Tag Abreise

Nach dem Frühstück endet Ihr Aufenthalt. Individuelle Weiterreise.

Abenteuer 3 Tage ab / bis Wendake
Im Preis inbegriffen
  • 2 Übernachtungen im Hotel-Musée Premières Nations
  • 2x Frühstück, 2x Abendessen
  • Eintritt ins Museum Huron-Wendat
  • Themenabend «Mythen und Legenden»
  • Geführte Tour «Kanus und Tradition»
  • Taxen & Steuern
Im Preis nicht inbegriffen
  • Trinkgelder
  • optionale Ausflüge & Eintritte

Preise
3 Tage / 2 Nächte Preis auf Anfrage

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