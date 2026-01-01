Anreise

Nach Ihrem Eintreffen im Hotel Musée Premières Nations, wo Sie die nächsten zwei Nächte verbringen, haben Sie den Nachmittag zur freien Verfügung. Erkunden Sie die Gegend mit ihren wunderschönen Wanderpfaden. Geniessen Sie am Abend die kulinarische Reise durch die Küche der Ureinwohner und lauschen Sie ihren Geschichten bei einer heissen Schokolade oder einem Tee.