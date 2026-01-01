Mythen und Legenden ab Wendake
Mythen und Legenden ab Wendake
Preis auf Anfrage
ab/bis Wendake
Highlights:
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3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Nach Ihrem Eintreffen im Hotel Musée Premières Nations, wo Sie die nächsten zwei Nächte verbringen, haben Sie den Nachmittag zur freien Verfügung. Erkunden Sie die Gegend mit ihren wunderschönen Wanderpfaden. Geniessen Sie am Abend die kulinarische Reise durch die Küche der Ureinwohner und lauschen Sie ihren Geschichten bei einer heissen Schokolade oder einem Tee.
2. Tag Kanutour
Der heutige Tag steht ganz im Zeichen der Ureinwohner und Natur. Sie erkunden die wunderschöne Umgebung während einer Kanutour und lernen viel über die Kultur der Huron- Wendat Ureinwohner. Ebenfalls besuchen Sie heute die Huron Traditional Site und können sich im Bogenschiessen versuchen.
3. Tag Abreise
Nach dem Frühstück endet Ihr Aufenthalt. Individuelle Weiterreise.
Abenteuer 3 Tage ab / bis Wendake
- 2 Übernachtungen im Hotel-Musée Premières Nations
- 2x Frühstück, 2x Abendessen
- Eintritt ins Museum Huron-Wendat
- Themenabend «Mythen und Legenden»
- Geführte Tour «Kanus und Tradition»
- Taxen & Steuern
- Trinkgelder
- optionale Ausflüge & Eintritte
Preise
3 Tage / 2 Nächte Preis auf Anfrage