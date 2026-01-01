Bei dieser Tour erkunden Sie den Algonquin Provinzpark auf typisch-kanadische Art mit dem Kanu. Sie paddeln auf den Seen und Flüssen und übernachten in einer rustikalen Blockhütte.



Die Algonquin Log Cabin liegt wunderschön am Surprise Lake und bietet Platz für bis zu 12 Gäste. Die Inneneinrichtung ist eher schlicht und im Einklang mit der Natur gehalten. Zur Ausstattung gehören Gemeinschaftsbäder, ein Essbereich mit Kamin, ein Aufenthaltsraum und eine grosse Veranda. In einem separaten Gebäude befindet sich eine Sauna mit Zugang zu einer heissen Dusche.



Reisedaten

2025: 23.05., 23.06., 30.06. - 10.10.

jeweils montags und freitags