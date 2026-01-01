Kanu- & Hüttenabenteuer im Algonquin Provinzpark ab Algonquin Provincial Park
Kanu- & Hüttenabenteuer im Algonquin Provinzpark ab Algonquin Provincial Park
ab CHF 635.– / pro Person
ab/bis Algonquin Provincial Park
Highlights:
- Kanutouren
- Wanderungen
- Tierbeobachtungstouren
- Spaziergang zum Bluff Aussichtspunkt
3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Individuelle Anreise zum Algonquin Log Cabin, wo Sie um 12:30 Uhr zum Mittagessen erwartet werden. Anschliessend erhalten Sie eine Einführung in die Grundlagen des Kanufahrens, welche Sie bei einem gemütlichen Ausflug zur Kitchie Island vertiefen. Für den weiteren Nachmittag können Sie entweder an der Hütte entspannen, oder Sie paddeln weiter zur Otter Bay und machen eine kleine Wanderung. Am Abend unternehmen Sie eine Kanutour in der Dämmerung, während der Sie mit etwas Glück Eistaucher und Wölfe hören.
2. Tag Bluff Aussichtspunkt
Nach dem Frühstück unternehmen Sie einen Spaziergang zum Bluff-Aussichtspunkt, von wo Sie einen herrlichen Blick auf die weite Seenlandschaft haben. Danach haben Sie Zeit zur freien Verfügung. Am späteren Nachmittag paddeln Sie dem Sonnenuntergang entgegen und geniessen unterwegs das Abendessen am Lagerfeuer. Auf dem Rückweg zur Unterkunft können Sie den funkelnden Sternenhimmel bewundern.
3. Tag Abreise
Frühaufsteher haben die Möglichkeit an einer Kanutour bei Sonnenaufgang teilzunehmen und nach Wildtieren Ausschau zu halten. Vormittags verbringen Sie noch einmal Zeit auf dem Wasser. Nach dem Mittagessen individuelle Weiterreise.
Lodge-Abenteuer 3 Tage ab/bis Algonquin Provinzpark
- 2 Übernachtungen in der Algonquin Log Cabin
- Vollpension (ab Mittagessen 1. Tag, bis Mittagessen letzter Tag)
- Geführte Kanutouren und Wanderungen
- Kanus und Kanuausrüstung
- Taxen und Steuern
- Weitere Mahlzeiten und Getränke
- Trinkgelder
- Mindestalter: 6 Jahre
- Einzelpersonen können sich ein Zimmer mit einer anderen Person desselben Geschlechts zum regulären Preis pro Person bei Doppelbelegung teilen.
- Es gibt kein Handyempfang und kein Strom in der Hütte.
- Keine Kanuerfahrung notwendig.
Preise
3 Tage / 2 Nächte ab CHF 635.– / pro Person