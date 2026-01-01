Privatinsel mitten in der Natur ab Algonquin Provinical Park

Paddeln Sie mit dem Kanu in ein einzigartiges und typisch kanadisches Abenteuer und geniessen Sie die Ruhe und Natur des Algonquin Provinzparks auf Ihrer eigenen Insel.



Mitten in der ruhigen und abgeschiedenen Inselwelt des Algonquin Provinzparks erwartet Sie ein kleines Paradies für Ruhesuchende und Selbstversorger. Die Unterkunft verfügt über ein Schlafzimmer auf der oberen Etage, ein Badezimmer, Grillund Kochmöglichkeiten, ein behagliches Wohnzimmer, einen Holzofen, der als Heizung dient und eine möblierte Terrasse, die zum Verweilen einlädt.

An der Inselsüdseite befindet sich ein Steg. Die felsige Nordseite ist gut zum Schwimmen geeignet.



Reisedaten

2025: 08.05. - 26.06., 01.09. - 16.10.

jeweils montags und donnerstags