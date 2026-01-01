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Privatinsel mitten in der Natur ab Algonquin Provinical Park

Paddeln Sie mit dem Kanu in ein einzigartiges und typisch kanadisches Abenteuer und geniessen Sie die Ruhe und Natur des Algonquin Provinzparks auf Ihrer eigenen Insel.

Mitten in der ruhigen und abgeschiedenen Inselwelt des Algonquin Provinzparks erwartet Sie ein kleines Paradies für Ruhesuchende und Selbstversorger. Die Unterkunft verfügt über ein Schlafzimmer auf der oberen Etage, ein Badezimmer, Grillund Kochmöglichkeiten, ein behagliches Wohnzimmer, einen Holzofen, der als Heizung dient und eine möblierte Terrasse, die zum Verweilen einlädt.

An der Inselsüdseite befindet sich ein Steg. Die felsige Nordseite ist gut zum Schwimmen geeignet.

Reisedaten
2025: 08.05. - 26.06., 01.09. - 16.10.
jeweils montags und donnerstags

Privatinsel mitten in der Natur ab Algonquin Provinical Park
ab CHF 656.– / pro Person
ab/bis Algonquin Provinical Park
Highlights:
- Authentisches Naturerlebnis
- Kanutouren bei Sonnenauf- und -untergang
- Aussichtsreiche Wanderung
- Lagerfeuer-Abendessen unter Sternenhimmel
Icon calendar 3 Tage / 2 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Individuelle Anreise in den Nordwesten des Algonquin Provinzparks, wo Sie am Mittag oder frühen Nachmittag bei Voyageur Quest Outfitting erwartet werden. Hier erhalten Sie eine Einweisung ins Kanufahren sowie Informationen zu den Sehenswürdigkeiten im Gebiet Ihrer Insel. Anschliessend paddeln Sie zu Ihrer Unterkunft mitten im Park, wo Sie sich gemütlich einrichten und die Ruhe der Natur geniessen können.

2-3. Tag Wasserwege

Erkunden Sie mit Ihrem Kanu die Seen und Flüsse in der Umgebung und halten Sie Ausschau nach Biberbauten und Elchen. Letztere lassen sich vor allem am frühen Morgen häufig am Ufer blicken. Entspannen Sie auf Ihrer Terrasse und lassen Sie sich von den herrlichen Sonnenuntergängen im Park verzaubern.

4. Tag Abreise

Am Vormittag kehren Sie zur Voyageur Quest Outfitting Station zurück und geben Ihr Kanu ab. Individuelle Weiterreise.

Naturerlebnisreise 4 Tage ab/bis Algonquin Provinical Park
Im Preis inbegriffen
  • 3 Übernachtungen in einem einfachen Ferienhaus auf einer Privatinsel
  • Einführung ins Kanufahren
  • Kanu und Kanuausrüstung
  • Schwimmwesten
  • Taxen und Steuern
Im Preis nicht inbegriffen
  • Mahlzeiten & Getränke
  • Trinkgelder
Hinweise
  • Sie lassen Ihr Auto bei Voyageur Quest stehen und paddeln mit dem Kanu zu Ihrer Privatinsel.

Preise
3 Tage / 2 Nächte ab CHF 656.– / pro Person

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