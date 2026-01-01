Privatinsel mitten in der Natur ab Algonquin Provinical Park
Privatinsel mitten in der Natur ab Algonquin Provinical Park
ab CHF 656.– / pro Person
ab/bis Algonquin Provinical Park
Highlights:
- Authentisches Naturerlebnis
- Kanutouren bei Sonnenauf- und -untergang
- Aussichtsreiche Wanderung
- Lagerfeuer-Abendessen unter Sternenhimmel
3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Individuelle Anreise in den Nordwesten des Algonquin Provinzparks, wo Sie am Mittag oder frühen Nachmittag bei Voyageur Quest Outfitting erwartet werden. Hier erhalten Sie eine Einweisung ins Kanufahren sowie Informationen zu den Sehenswürdigkeiten im Gebiet Ihrer Insel. Anschliessend paddeln Sie zu Ihrer Unterkunft mitten im Park, wo Sie sich gemütlich einrichten und die Ruhe der Natur geniessen können.
2-3. Tag Wasserwege
Erkunden Sie mit Ihrem Kanu die Seen und Flüsse in der Umgebung und halten Sie Ausschau nach Biberbauten und Elchen. Letztere lassen sich vor allem am frühen Morgen häufig am Ufer blicken. Entspannen Sie auf Ihrer Terrasse und lassen Sie sich von den herrlichen Sonnenuntergängen im Park verzaubern.
4. Tag Abreise
Am Vormittag kehren Sie zur Voyageur Quest Outfitting Station zurück und geben Ihr Kanu ab. Individuelle Weiterreise.
Naturerlebnisreise 4 Tage ab/bis Algonquin Provinical Park
- 3 Übernachtungen in einem einfachen Ferienhaus auf einer Privatinsel
- Einführung ins Kanufahren
- Kanu und Kanuausrüstung
- Schwimmwesten
- Taxen und Steuern
- Mahlzeiten & Getränke
- Trinkgelder
- Sie lassen Ihr Auto bei Voyageur Quest stehen und paddeln mit dem Kanu zu Ihrer Privatinsel.
Preise
3 Tage / 2 Nächte ab CHF 656.– / pro Person