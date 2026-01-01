Inn at Laurel Point
Victoria
Beschreibung
Lage
Sehr schön am Inner Harbour, auf einer Halbinsel gelegenes Hotel. Nur wenige Gehminuten vom Parlamentsgebäude entfernt. Viele Sehenswürdigkeiten und Museen liegen in Gehdistanz.
Angebot
Zum Hotel gehören ein Restaurant mit Bar, ein schön gestalteter Aussenbereich, ein Pool sowie ein Fitnessbereich. Entspannend wirkt der hoteleigene kleine Japanische Garten.
Zimmer
200 komfortable und grosszügige Zimmer mit Balkon und Sicht auf das Wasser oder den Garten, Kaffee-/Teekocher, Kühlschrank, Bademäntel. WIFI kostenlos.
ab CHF 120.– / pro Person
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