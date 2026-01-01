Beschreibung

Lage Sehr schön am Inner Harbour, auf einer Halbinsel gelegenes Hotel. Nur wenige Gehminuten vom Parlamentsgebäude entfernt. Viele Sehenswürdigkeiten und Museen liegen in Gehdistanz.

Angebot Zum Hotel gehören ein Restaurant mit Bar, ein schön gestalteter Aussenbereich, ein Pool sowie ein Fitnessbereich. Entspannend wirkt der hoteleigene kleine Japanische Garten.