Magnolia Hotel & Spa
Victoria
Beschreibung
Lage
Das Boutiquehotel befindet sich nur wenige Gehminuten vom Inner Harbour entfernt. Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants befinden sich in der Umgebung.
Angebot
Den Gästen steht ein Restaurant mit Auszeichnung, eine Bar, ein Fitnessraum und ein Wellness- und Spa-Bereich zur Verfügung.
Zimmer
Die 64 grosszügigen Zimmer sind elegant und hell eingerichtet. Alle Zimmer verfügen über grosse Fenster, Minibar und Bademäntel. Gratis WLAN.
Preis auf Anfrage
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