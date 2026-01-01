Beschreibung

Lage Das Boutiquehotel befindet sich nur wenige Gehminuten vom Inner Harbour entfernt. Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants befinden sich in der Umgebung.

Angebot Den Gästen steht ein Restaurant mit Auszeichnung, eine Bar, ein Fitnessraum und ein Wellness- und Spa-Bereich zur Verfügung.