Fairmont Empress
Victoria
Beschreibung
Lage
Das Hotel ist mit dem Victoria Konferenz- Zentrum verbunden und liegt direkt am Inner Harbour. Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in der unmittelbaren Umgebung. Stadtrundfahrten und Bootstouren starten vom Hafen direkt vor dem Hotel.
Angebot
Den Gästen stehen zwei Restaurants, eine Bar, ein Hallenbad, ein Fitnesscenter, eine Sauna, ein Jacuzzi und ein Wellness- und Spa- Bereich zur Verfügung.
Zimmer
Die 464 stilvoll-elegant eingerichteten Zimmer verfügen über Kaffeemaschine, Minibar, Bademäntel sowie WLAN (gegen Gebühr)
Preis auf Anfrage
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