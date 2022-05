Vancouver Reisen

Vancouver muss man einfach mögen, zählt es doch zu den schönsten Hafenstädten der Welt. Das liegt nicht zuletzt an der Lage zwischen Pazifikküste und den Coast Mountains. Überhaupt sind Berge ein fester Bestandteil der Skyline. Trips in die Skiresorts von British Columbia oder zum Heliskiing im Norden der Provinz beginnen meist in der wunderschönen Metropole. Neben Calgary ist Vancouver die zweite kanadische Stadt, die olympische Winterspiele (2010) austrug. Der natürliche Schatz von Vancouver sind die Küsten-, Wald- und grossartigen Naturlandschaften, die an die Stadt grenzen. Kanadier lieben Outdoor Aktivitäten, und zwar ganzjährig. Ob der chinesische Garten mitten in der Stadt, der botanische Garten im Süden oder der riesige Stanley Park – überall stehen nach einem ausgiebigen Stadtbummel Parks und Gärten zum Entspannen offen. Auf Ihrer Vancouver Reise finden Sie auch eine Auswahl interessanter Museen und lohnenswerter Kunstgalerien. Und wer einige Tage nach Vancouver kommt, sollte sich die vorgelagerte Insel Vancouver Island genauer anschauen. Das Naturparadies bietet unendliche Möglichkeiten zum Surfen, Tauchen, Klettern, Golfen und Mountainbiken im Sommer und zum Skitourengehen, Langlaufen und Wandern im Winter.