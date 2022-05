Kanada Hochzeitsreise

Vancouver Island – Ein märchenhaftes Reiseziel für Freunde der Natur und Architektur

Im Südwesten Kanadas befindet sich die Pazifikinsel Vancouver Island, die mit ihren landschaftlichen Attraktionen die Herzen von frisch verheirateten Paaren im Sturm erobert. Die Kombination aus rauen Gebirgslandschaften, grünen Wäldern, kristallklaren Seen, traumhaften Sandstränden und einer artenreichen Tierwelt wird auch bei Ihnen mit Sicherheit einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ein Besuch in der Hauptstadt Viktoria ist sehr empfehlenswert, wenn Sie sich für Architektur interessieren. Neben den Gärten mit ihren farbenfrohen Pflanzen besitzt der Ort eine Reihe an faszinierenden Bauwerken aus der britischen Kolonialzeit. Ein Aufenthalt im Pacific-Rim-Nationalpark lohnt sich wegen des rund 1000 Jahre alten Regenwaldes, der sich für Spaziergänge eignet. In diesem Nationalpark erwartet Sie ein vielseitiges Angebot an Freizeitaktivitäten wie zum Beispiel Mountainbike-Touren, Trekking, Kajak und Surfen. Etwa 200 Kilometer beträgt die Entfernung zwischen dem Park und der idyllischen Gemeinde Tofino, die bei Tierfreunden sehr beliebt ist. Die Teilnahme an einer Wal- oder Bärenbeobachtungstour erweist sich als einzigartiges Erlebnis.

Vancouver – eine der schönsten Städte der Welt im Überblick

Mit der Fähre gelangen Sie in knapp zwei Stunden von der Insel nach Vancouver. Die moderne Metropole zeichnet sich durch einen Reichtum an Highlights aus und gilt als eine der schönsten Städte der Welt. Die aussergewöhnliche Mischung aus Natur und Kultur verleiht dem Ort ein besonderes Charisma. In der Stadt ist immer etwas los. Trotzdem herrscht dort eine entspannte Atmosphäre. Eine der grössten Attraktionen ist der Stanley Park, der als grüne Lunge der Metropole bekannt ist. Dieser Küstenwald ist mit seinen Bäumen, Blumen, Radwegen und Stränden ein echtes Highlight. Nutzen Sie die Gelegenheit und werfen Sie mit Ihrem Partner einen Blick vom Park auf die Skyline. Ein heisser Tipp ist ein Ausflug mit dem Wasserflugzeug über die Stadt. Sie dürfen sich auf paradiesische Fjorde, zerklüftete Berglandschaften und natürlich die City mit dem Park freuen. Kanada Hochzeitsreisen sind ein kurzweiliges Ereignis voller Überraschungen.

Whistler – Kanada Skiferien mit hunderprozentiger Schneesicherheit

Ebenfalls in British Columbia, etwa 120 Kilometer nördlich von Vancouver entfernt, befindet sich die Gemeinde Whistler. Mit dem berühmten Skigebiet Whistler-Blackcomb ist Sie das perfekte Reiseziel für unvergessliche Kanada Winterferien. Wenn Sie und Ihr Partner in den Flitterwochen einige Tage im Schnee verbringen möchten, sollten Sie unbedingt in diese Gegend fahren. Die hunderprozentige Schneesicherheit spricht für eine Menge Spass im grössten Skiresort des amerikanischen Kontinents. Die beiden Berge verfügen über Strecken von unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Anfänger fühlen sich hier ebenso wohl wie Fortgeschrittene und Profis. Als Alternative düsen Sie mit dem Snowboard über die Pisten oder unternehmen eine Wanderung durch den Schnee. Das Skigebiet wurde einem breiteren Publikum durch die Austragung von sportlichen Wettkämpfen bekannt. Zu Beginn des Jahres 2006 fand hier die Snowboard-WM statt. Ausserdem wurde es schon mehrmals in den Kalender des alpinen Skiweltcups aufgenommen. Whistler war auch der Austragungsort der alpinen Skiwettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen 2010.