Westkanada und Ostkanada Zugreisen

In Westkanada erwarten Sie spektakuläre Natursehenswürdigkeiten. Endlose Wälder durchziehen das Land. Hier sind Schwarz- und Braunbären beheimatet. In den Landschaften der Nationalparks Banff und Jasper sind Grizzlybären und Waldkaribus anzutreffen. Hohe Berge, Gletscher und zahlreiche Seen wechseln sich mit tiefgrünen Wäldern ab. Erkunden Sie Westkanada mit den Zügen des Rocky Mountaineer & Via Rail Canada. Stellen Sie sich vor, Sie gelangen direkt vom Meer in die östlichen Metropolen Kanadas. Der Zug „The Ocean“ der Via Rail Canada befördert Sie bequem von Halifax nach Montréal. Erleben Sie auf Ihrer Fahrt dunkle Wälder, Seen und den St.-Lorenz-Strom. Sie gelangen mit dem Zug auch nach Québec, Toronto oder in die kanadische Hauptstadt Ottawa. Erleben Sie hier das Kontrastprogramm einer Metropole mit historischen Gebäuden und Wolkenkratzern. Auf einer Ihrer Kanada Zug Reiserouten können sie sogar die Niagara-Fälle erreichen. Geniessen Sie einen spektakulären Blick auf dieses Naturphänomen. Machen Sie eine Bootsfahrt oder eine Fahrt mit der Seilbahn über den Niagarafluss. Kanada Zugreisen und Kanada Bahnferien nehmen oft im Osten ihren Anfang. Beginnen Sie Ihre Traumreise durch ein unendliches Land.