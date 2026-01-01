Beim Fährenterminal und Inner Harbour gelegen. Der Bahnhof und der CN Tower sind gut zu Fuss erreichbar.

Für das leibliche Wohl stehen ein Restaurant, eine Kaffee- und Snackbar und eine Bar/Lounge zur Verfügung. Zur Ausstattung gehören zudem ein Pool, Whirlpool, Fitnessbereich sowie Squash, Tennis und gratis Fahrradverleih.