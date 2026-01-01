Westin Harbour Castle
Toronto
Beschreibung
Lage
Beim Fährenterminal und Inner Harbour gelegen. Der Bahnhof und der CN Tower sind gut zu Fuss erreichbar.
Angebot
Für das leibliche Wohl stehen ein Restaurant, eine Kaffee- und Snackbar und eine Bar/Lounge zur Verfügung. Zur Ausstattung gehören zudem ein Pool, Whirlpool, Fitnessbereich sowie Squash, Tennis und gratis Fahrradverleih.
Zimmer
977 komfortabel und klassisch eingerichtete Zimmer mit Kaffee-/Teekocher, Kühlschrank und Bademantel. WIFI gegen Gebühr.
ab CHF 188.– / pro Person
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