Beschreibung

Lage Das Hotel befindet sich im Herzen Torontos, in unmittelbarer Nähe von Einkaufsmöglichkeiten wie dem Eaton Centre, der Attraktion «Little Canada» sowie Restaurants und öffentlichen Verkehrsmitteln.

Angebot Das Hotel bietet etwas für Jedermann. Das Buffet-Restaurant ist für Frühstück und Abendessen geöffnet. Zudem stehen eine Bar/Lounge sowie eine Kaffee- und Snackbar zur Verfügung.

Zimmer Die 1590 Zimmer sind in unterschiedliche Kategorien unterteilt. Die Chelsea Zimmer sind gemütlich eingerichtet und verfügen über einen Kaffee-/Teekocher und kostenloses WIFI sowie teilweise über Balkon. Die Executive Zimmer sind modern gestaltet und bieten zusätzlich einen Kühlschrank. Die Mehrheit der Zimmer verfügt zudem über einen Balkon. Ebenfalls buchbar sind Zimmer mit Kochmöglichkeit.