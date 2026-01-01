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Pantages Hotel Downtown Toronto

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Toronto

Das schöne Boutiquehotel eignet sich für Reisende mit gehobenen Ansprüchen, die eine moderne Einrichtung und eine zentrale Lage suchen.

Beschreibung

Lage
Das Hotel liegt in der Nähe von zahlreichen Sehenswürdigkeiten wie dem «Little Canada», der «Hockey-Hall of Fame» oder dem St. Lawrence-Markt. Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten befinden sich ebenfalls in der Umgebung.
Angebot
Ein Restaurant, eine Lounge sowie ein Fitnessbereich.
Zimmer
106 Zimmer im zeitgenössischen Design mit Holzboden, Panoramafenstern, Kaffee-/Teekocher, Kühlschrank sowie kostenlosem WIFI.
ab CHF 166.– / pro Person

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