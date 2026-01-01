Pantages Hotel Downtown Toronto
Toronto
Beschreibung
Lage
Das Hotel liegt in der Nähe von zahlreichen Sehenswürdigkeiten wie dem «Little Canada», der «Hockey-Hall of Fame» oder dem St. Lawrence-Markt. Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten befinden sich ebenfalls in der Umgebung.
Angebot
Ein Restaurant, eine Lounge sowie ein Fitnessbereich.
Zimmer
106 Zimmer im zeitgenössischen Design mit Holzboden, Panoramafenstern, Kaffee-/Teekocher, Kühlschrank sowie kostenlosem WIFI.
ab CHF 166.– / pro Person
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