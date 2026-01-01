Beschreibung

Lage Das luxuriöse Resort liegt auf Sonora Island, in einmaliger Lage zwischen Vancouver Island und der Westküste Kanadas. Es ist nur über den Wasser- oder Luftweg erreichbar. Von Vancouver aus sind es etwa 50 Flugminuten, von Campbell River etwa 75 Minuten mit dem Wassertaxi.

Angebot Das Luxusresort der Relais & Châteaux Kette bietet ein exzellentes Restaurant und eine exquisite Weinauswahl aus dem eigenen Weinkeller, eine Piano Lounge, ein grosszügiges Spa, einen Pool und Whirlpool mit traumhaften Aussichten, ein Spielzimmer mit Billardtisch, ein kleines Kino mit einer grossen Auswahl an DVDs sowie einen Souvenirshop.

Zimmer Die grosszügigen Zimmer verfügen über eine gelungene Kombination aus gemütlichen Holzelementen und geschmackvollen Möbeln. Holzböden im Wohn-/Schlafbereich, ein Kamin, eine Sitzecke, ein prächtiges Bad sowie die schöne Aussichtsorgen für einen besonderen Wohnkomfort. WIFI kostenlos.

Aktivitäten Sport- und Naturbegeisterte kommen auf der Insel nicht zu kurz. Das Resort bietet unter anderem Aktivitäten wie Tennis, Basketball, Wandern, Putting Green, Fischen, Kajakfahren, Fahrrad- und Wanderwege. Ausflüge mit dem Helikopter sowie Bootstouren zur Wal- und Bärenbeobachtung können vor Ort gebucht werden.