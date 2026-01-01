Beschreibung

Lage Umgeben von Bäumen liegt die Cathedral Mountain Lodge mitten im Yoho Nationalpark, welcher für seine Felswände, spektakulären Wasserfälle und beeindruckenden Gipfel bekannt ist. Wunderschön am Ufer des Kicking Horse River, befindet sich die aus Zedernrundholz gebaute Lodge im Herzen der Rocky Mountains und ist somit ein perfekter Ausgangspunkt, um die Region zu erkunden. Diverse Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants sind in der Ortschaft Field vorhanden.

Angebot Das Restaurant ist für seine preisgekrönte Gastronomie, aus frischen, regionalen Zutaten, bekannt. Gemütliche Feuerstellen und atemberaubende Aussichten runden das Angebot ab.

Zimmer 31 rustikale Zimmer sind in Blockhäusern untergebracht und mit komfortabler Einrichtung bestehend aus Holzböden, einem Kamin, einer schöne Veranda mit Sitzmöglichkeiten und kostenlosem WIFI ausgestattet. Die Unterkünfte verfügen weder über einen TV noch Telefon.