Mit der rund vierzigfachen Fläche der Schweiz und nur 680'000 Einwohnerinnen und Einwohnern bietet Alaska Wildnis ohne Ende. Im Winter legt sich feinster Schnee über das ganze Land, und die Chugach Mountains werden zum Revier für starke Freerider.

Für Heliskiing ist die Zeit von Februar bis Ende April ideal. Wir arbeiten in Alaska mit drei Anbietern zusammen: Chugach Powder Guides in den West Chugach Mountains, der Tordrillo Mountain Lodge rund 40 Flugminuten von Anchorage und Valdez Heli-Ski Guides am Thompson Pass. Alle drei sind in kleinen Gruppen unterwegs.

Und wer zwischendurch präparierte Pisten sucht, findet sie im Alyeska Resort in Girdwood – mit Abfahrten für alle Niveaus und einer knappen Autostunde Anfahrt ab Anchorage.