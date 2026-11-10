Heliskiing und Skifahren in Alaska
Drei Heliski-Anbieter in den Bergen rund um Anchorage und Valdez
Chugach Powder Guides: Heliskiing ab dem Alyeska Resort
Die West Chugach Mountains zählen zur Weltspitze des Heliskiings. Berühmt sind sie für ihre Steilflanken, die wir nur sehr starken Fahrerinnen und Fahrern empfehlen. Daneben gibt es aber viele gemässigte Abfahrten von Gipfeln mit bis zu 2000 Metern hinunter bis ans Meer. Die Guides wählen das Gelände passend zu Können und Wünschen der Gruppe; geflogen wird mit einem A-Star B3.
Gewohnt wird im Hotel des Alyeska Resort in Girdwood, umgeben von Wald und direkt am Skigebiet. Es bietet Zimmer mit Berg- oder Talsicht, drei Restaurants (zwei davon japanisch), ein Spa mit Whirlpool und Sauna sowie einen Aussenpool mit Salzwasser. Im halbprivaten Programm über 4 Tage teilen sich zwei Gruppen mit je fünf Gästen und einem Guide einen Helikopter. Als Premium-Variante gibt es den Private Charter, buchbar ab 3 Tagen.
Tordrillo Mountain Lodge und Judd Lake Lodge
Zwischen Talachulitna River und Judd Lake, rund 40 Flugminuten von Anchorage, liegt die Tordrillo Mountain Lodge mitten in der weissen Wildnis. Gefahren wird in Vierergruppen, ein A-Star von Soloy Helicopters bringt Sie auf bis zu 2280 m, die Abfahrten enden auf rund 600 m. Dabei geht der Blick zum Denali und zu vulkanischen Gipfeln. Das Gebiet umfasst etwa 12'000 km², pro Saison fallen rund 15 m Schnee.
Wer viel Privatsphäre sucht, wählt die Judd Lake Lodge: ein moderner Bau aus Holz und Edelstahl mit über 420 m² für höchstens acht Gäste. Vier Schlafzimmer mit eigenem Bad, ein holzbefeuerter Whirlpool, eine Bar mit grosser Weinauswahl, ein eigener Koch und Massagen gehören dazu – ebenso ein privater Helikopter vom Typ Astar B3e. Die meisten Abfahrten bringen 1000 bis 1300 Höhenmeter. Im Paket enthalten sind eine Nacht in Anchorage, 7 Nächte in der Lodge und 5 Flugstunden pro Vierergruppe.
Kings & Corn: Heliskiing im Juni
Ein ungewöhnliches Programm der Tordrillo Mountain Lodge verbindet Skifahren mit Fischen. Im Juni wird es in Alaska kaum noch dunkel, und der Schnee hat sich in Firn verwandelt. Die Guides planen die Flüge dann nach den besten Verhältnissen – frühmorgens, tagsüber, abends oder sogar mitten in der Nacht unter der Mitternachtssonne.
In der übrigen Zeit gehen Sie fischen, unter anderem auf Königslachs, Hecht und Regenbogenforelle. So erleben Sie Winter und Sommer in einer einzigen Reise. Termine und Preise auf Anfrage.
Valdez Heli-Ski Guides und Tsaina Lodge
Valdez Heli-Ski Guides zählt zu den besten Adressen Alaskas. Mit drei bis vier Gästen pro Gruppe fahren Sie die berühmten «Chugach Lines», die viele aus Skifilmen kennen. Das knapp 6500 km² grosse Gebiet in den östlichen Chugach Mountains vereint offene Gletscher, enge Schluchten, Klippen und steile Hänge. Eine Abfahrt bringt im Schnitt gut 1000 Höhenmeter, am Mount Dimond sind es fast 1900. Rund 25 m Schneefall im Jahr sorgen für eine herrliche Unterlage, und an einem Tag kommen durchschnittlich 7000 Höhenmeter zusammen.
Die Tsaina Lodge liegt 56 km von Valdez entfernt, mit Blick auf den Worthington-Gletscher; der Heliport ist in Sichtweite. Die Adventure Lodge bietet 24 Zimmer und Suiten mit eigenem Bad für maximal 28 Gäste, ein Restaurant, eine Bar mit Lounge, Fitness- und Massageraum, einen beheizten Aussen-Whirlpool und eine Feuerstelle im Freien. Kann der Helikopter nicht starten, bringt Sie eine Pistenraupe ins Gelände.
Skifahren in Alyeska und Girdwood
Wer Alaska auf präparierten Pisten erleben möchte, ist im Alyeska Resort richtig. Das Skigebiet liegt in den Chugach Mountains an Alaskas Südküste beim kleinen Ort Girdwood, knapp eine Autostunde von Anchorage. Schon die Fahrt über den Seward Highway entlang des Turnagain-Meeresarms ist ein Erlebnis.
Gondelbahn und Sessellifte erschliessen den Alyeska Peak (1201 m). Oben vergnügen sich Fortgeschrittene auf attraktiven Pisten, Anfängerinnen und Anfänger üben im Talbereich auf leichten Hängen mit Förderbändern und in Snowparks. Das Resort zählt 7 Lifte und 62 Pistenkilometer, im Schnitt fallen 16 m Schnee pro Saison. Viel Schnee liegt von Dezember bis April, der Februar gilt oft als bester Monat. Girdwood selbst hat Restaurants, Cafés und Läden. Mehr zum Alyeska Resort in Girdwood.
Gut vorbereitet nach Alaska
Bei Chugach Powder Guides und der Tordrillo Mountain Lodge sind Transfers ab Anchorage, Vollpension, qualifizierte Berg- und Skiführer, die Lawinenausrüstung mit LVS, Schaufel, Rucksack und Lawinenrucksack sowie der Verleih von Ski oder Snowboard im Paket enthalten. Ihre eigenen Skischuhe oder Snowboots bringen Sie mit. Heliskiing bleibt wetterabhängig: Chugach Powder Guides gibt Ihnen an flugfreien Tagen einen Skipass für das Alyeska Mountain Resort, halbprivate Gäste haben zudem Vorrang auf der Snowcat (US$ 400 pro Tag, nicht inbegriffen).
Allgemeine Hinweise für Ihre Reise finden Sie in unseren Reiseinformationen Alaska. Und wer weitere Heliski-Ziele vergleichen möchte, findet eine Übersicht zum Heliskiing in Kanada.
Häufige Fragen zum Heliskiing in Alaska
Für Heliskiing eignet sich die Zeit von Februar bis Ende April. Wer Firn und Mitternachtssonne erleben möchte, kann bei der Tordrillo Mountain Lodge im Juni das Programm «Kings & Corn» buchen, das Heliskiing mit Fischen verbindet.
Die Steilflanken der Chugach Mountains sind nur etwas für sehr starke Fahrerinnen und Fahrer. Es gibt aber auch viele gemässigte Abfahrten, und die Guides stimmen das Gelände auf das Können der Gruppe ab. Sicheres Fahren im Tiefschnee sollten Sie mitbringen.
Die Tordrillo Mountain Lodge und die Judd Lake Lodge erreichen Sie in rund 40 Flugminuten ab Anchorage. Nach Girdwood zum Alyeska Resort fahren Sie knapp eine Stunde. Die Tsaina Lodge von Valdez Heli-Ski Guides liegt 56 km von Valdez entfernt.
Bei Chugach Powder Guides fahren Sie an flugfreien Tagen mit einem Skipass im Alyeska Mountain Resort, halbprivate Gäste haben Vorrang auf der Snowcat. Bei Valdez Heli-Ski Guides bringt Sie in diesem Fall eine Pistenraupe ins Gelände.
Ja, im Alyeska Resort bei Girdwood. Das Skigebiet hat 7 Lifte, 62 Pistenkilometer und Abfahrten für Anfänger bis Fortgeschrittene. Viel Schnee liegt von Dezember bis April.
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.