Beschreibung

Lage Malerisch am Emerald Lake, im Yoho Nationalpark gelegen, ist diese Lodge ein optimaler Zwischenhalt auf dem Weg vom Okanagan Valley in Richtung Banff und Lake Louise. Nach Calgary sind es ungefähr 2.5 Stunden Fahrzeit.

Angebot Die Lodge verfügt über ein Restaurant mit lokalen Spezialitäten und eine Lounge. Zudem gibt es einen Whirlpool und diverse Outdoor- und Freizeitaktivitäten. Kostenloses WIFI in der Lobby.

Zimmer Die 85 grosszügigen, rustikal und gemütlich eingerichteten Zimmer sind über die ganze Anlage verteilt und verfügen über Kaffee-/Teekocher, Kamin und Balkon (teilweise mit Seesicht). Ein TV und Telefon sowie WIFI sind nicht vorhanden.

Aktivitäten Outdoor-Sport wird hier grossgeschrieben. Wandern, Kajak- oder Kanufahren sind rund um den Emerald Lake weit verbreitet. Erkunden Sie die Gegend entweder zu Fuss auf einem der unzähligen Wanderwege oder per Kanu und Kajak auf dem Wasser. Der kristallklare und blau-grün schimmernde Emerald Lake ist eines der beliebtesten Fotosujets Kanadas!