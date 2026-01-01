Meldrum House
Inverurie
Beschreibung
Einleitung
Eingebettet in die idyllische Landschaft Aberdeenshire's, aber nur ein paar Kilometer entfernt vom pulsierenden Aberdeen, liegt das Golfhotel Meldrum House. Das zauberhafte Anwesen besteht bereits seit dem 13. Jahrhundert.
Nicht selten sieht man ein Reh gelassen grasen oder einen Falken, der seine Kreise hoch über den Dächern zieht.
Eingebettet in die idyllische Landschaft Aberdeenshire's, aber nur ein paar Kilometer entfernt vom pulsierenden Aberdeen, liegt das Golfhotel Meldrum House. Das zauberhafte Anwesen besteht bereits seit dem 13. Jahrhundert.
Seine traditionelle Ausstrahlung hat sich das Golfhotel Meldrum House bis heute bewahrt. Nicht nur die menschlichen Gäste auf ihren Golfreisen nach Schottland, sondern auch die tierischen Landbewohner scheinen die ruhige Atmosphäre zu suchen, die über dem Areal liegt.
Nicht selten sieht man ein Reh gelassen grasen oder einen Falken, der seine Kreise hoch über den Dächern zieht.
Die verschiedenen Häuser des Golfhotel Meldrum House haben jeweils einen ganz speziellen Charme: Manor House mit elf individuell gestalteten Zimmern, die seinem historischen Charakter entsprechen, und The Stables mit 13 Zimmern in einem modernen, schottischen Stil. Im Restaurant sorgt Küchenchef David Murray dafür, dass nur die besten Zutaten der Region den Weg in seine Töpfe und Pfannen finden.
Lage
In der Nähe des historischen Städtchens Oldmeldrum, ca. 30 km von Aberdeen und ca. 227 km vom Flughafen Edinburgh entfernt.
Angebot
Restaurant, Bar.
Zimmer
Die 24 individuell gestalteten Zimmer verteilen sich auf The Manor House und The Stables. Im The Manor House befinden sich 11 fürstlich eingerichtete Zimmer mit original antiken Gegenständen, die einen herrlichen Blick auf den Park des Hotels oder den Golfplatz bieten. Im The Stables hingegen befinden sich 13 modern gestaltete Zimmer mit schottischem Ambiente. Die Atmosphäre hier ist herzlich und warm, der Service im Hotel exzellent und die Einrichtung klassisch hochwertig. Die Zimmer sind alle ausgestattet mit mit Bad oder Dusche/WC, Föhn, Sat-TV, Wi-Fi, Minibar, Safe, Telefon, iPod-Andockstation.
Aktivitäten
Sport: Diverse Schiesssportarten, Fliegenfischen, Segwayfahren, Glen-Garioch-Distillerie.
Golf
Meldrum House Golf Club.
Kulinarisches
Im hoteleigenen Restaurant erhält man kulinarische Erlebnisse der schottischen Küche. Hier wird besonders viel Wert auf regionale und frische Produkte gelegt. Ein wundervoller Ort im Hotel ist die Lobby Bar im Stil eines Gewölbekellers.
Preis auf Anfrage
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