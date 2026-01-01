Eingebettet in die idyllische Landschaft Aberdeenshire's, aber nur ein paar Kilometer entfernt vom pulsierenden Aberdeen, liegt das Golfhotel Meldrum House. Das zauberhafte Anwesen besteht bereits seit dem 13. Jahrhundert.



Seine traditionelle Ausstrahlung hat sich das Golfhotel Meldrum House bis heute bewahrt. Nicht nur die menschlichen Gäste auf ihren Golfreisen nach Schottland, sondern auch die tierischen Landbewohner scheinen die ruhige Atmosphäre zu suchen, die über dem Areal liegt.

Nicht selten sieht man ein Reh gelassen grasen oder einen Falken, der seine Kreise hoch über den Dächern zieht.



Die verschiedenen Häuser des Golfhotel Meldrum House haben jeweils einen ganz speziellen Charme: Manor House mit elf individuell gestalteten Zimmern, die seinem historischen Charakter entsprechen, und The Stables mit 13 Zimmern in einem modernen, schottischen Stil. Im Restaurant sorgt Küchenchef David Murray dafür, dass nur die besten Zutaten der Region den Weg in seine Töpfe und Pfannen finden.