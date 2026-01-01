Nur etwas mehr als eine halbe Stunde ist es von Glasgow bis zum Südufer des Loch Lomond. In der idyllischen Natur finden Gäste des Cameron House einen Rückzugsort, an dem sie auf keine Annehmlichkeiten verzichten müssen.



39 Kilometer lang, bis zu acht Kilometer breit und an einigen Stellen 190 Meter tief – der Loch Lomond ist der grösste See Schottlands. Und für viele auch der schönste.

Sein östlicher Teil ist weitgehend unberührt und bietet herrliche Wanderwege durch die wilde Natur. Gerade im Herbst lässt der Sonnenuntergang die Blätter der Bäume am Ufer feuerrot und strahlend gelb leuchten. Mehr als 30 Inseln verteilen sich in dem kalten, tiefblauen Wasser. Vor dieser traumhaften Kulisse, am südlichen Ende des Sees, empfängt das Golfhotel The Cameron House seine Gäste.



Das 5-Sterne-Resort erscheint wie ein Herrenhaus aus einer anderen Zeit, umgeben von mehr als 40 Hektar Wald.

In den rund 130 Zimmern verbindet sich traditioneller, schottischer Stil mit modernen Einflüssen. Einige davon verfügen über private Balkone, von denen aus man eine herrliche Aussicht auf den Loch Lomond hat. Besonders exklusiv erfreut man sich an der Szenerie allerdings im Penthouse des Resorts. Ein 24-Stunden-Concierge und der Zimmerservice erfüllen rund um die Uhr die Wünsche der Gäste.