The Ducks at Kilspindie House
Aberlady
Beschreibung
Einleitung
Das familiengeführte Golfhotel Ducks at Kilspindie befindet sich in Aberlady. Es wird als Restaurant mit Zimmern gelistet. Um die etwas technische Beschreibung ein wenig zu präzisieren ...
Die 23 Zimmer sind ausgesprochen gemütlich und gut ausgestattet, im ganzen Haus des Golfhotel Ducks at Kilspindie geht es recht entspannt zu. Und aus der Küche kommen sowohl ausgeklügelte Kreationen in Top-Qualität als auch verschiedene Bar- und Bistro-Gerichte wie Fish and Chips auf den Tisch. Nicht alltäglich in Schottland: Neben Bier und Whiskey gibt es eine grosse Auswahl an Weinen, die aus bekannten Anbaugebieten aus aller Welt stammen.
Die 23 Zimmer sind ausgesprochen gemütlich und gut ausgestattet, im ganzen Haus des Golfhotel Ducks at Kilspindie geht es recht entspannt zu. Und aus der Küche kommen sowohl ausgeklügelte Kreationen in Top-Qualität als auch verschiedene Bar- und Bistro-Gerichte wie Fish and Chips auf den Tisch. Nicht alltäglich in Schottland: Neben Bier und Whiskey gibt es eine grosse Auswahl an Weinen, die aus bekannten Anbaugebieten aus aller Welt stammen.
Lage
Aberlady. Der Flughafen Edinburgh befindet sich rund 40 Minuten Autofahrt entfernt.
Angebot
Restaurant, Zimmerservice, Bar/Lounge, Wäschedienst, Weckdienst, chemische Reinigung
Zimmer
Die 23 Zimmer sind ausgesprochen gemütlich und gut ausgestattet mit Badezimmer mit Duschwannen, Haartrockner, Tee- und Kaffeezubereitungsmöglichkeiten, WLAN-Internetzugang (kostenlos). Bügeleisen/Bügelbretter und Kinderbetten (gegen Gebühr).
Aktivitäten
Sport: Bad, Gartenanlage, Wasser-Aktivitäten, Angeln, Reiten.
Kulinarisches
Das Hotel zeichnet sich unter anderem durch die hervorragende Gastronomie, vor allem Fischgerichte sind empfehlenswert. Und aus der Küche kommen sowohl ausgeklügelte Kreationen in Top-Qualität als auch verschiedene Bar- und Bistro-Gerichte wie Fish and Chips auf den Tisch. Darüber hinaus ist das Hotel bestens für seinen herausragenden Whisky bekannt. Nicht alltäglich in Schottland: Neben Bier und Whiskey gibt es eine grosse Auswahl an Weinen, die aus bekannten Anbaugebieten aus aller Welt stammen.
Preis auf Anfrage
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