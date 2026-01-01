Beschreibung

Einleitung Das familiengeführte Golfhotel Ducks at Kilspindie befindet sich in Aberlady. Es wird als Restaurant mit Zimmern gelistet. Um die etwas technische Beschreibung ein wenig zu präzisieren ...



Die 23 Zimmer sind ausgesprochen gemütlich und gut ausgestattet, im ganzen Haus des Golfhotel Ducks at Kilspindie geht es recht entspannt zu. Und aus der Küche kommen sowohl ausgeklügelte Kreationen in Top-Qualität als auch verschiedene Bar- und Bistro-Gerichte wie Fish and Chips auf den Tisch. Nicht alltäglich in Schottland: Neben Bier und Whiskey gibt es eine grosse Auswahl an Weinen, die aus bekannten Anbaugebieten aus aller Welt stammen.

Lage Aberlady. Der Flughafen Edinburgh befindet sich rund 40 Minuten Autofahrt entfernt.

Angebot Restaurant, Zimmerservice, Bar/Lounge, Wäschedienst, Weckdienst, chemische Reinigung

Zimmer Die 23 Zimmer sind ausgesprochen gemütlich und gut ausgestattet mit Badezimmer mit Duschwannen, Haartrockner, Tee- und Kaffeezubereitungsmöglichkeiten, WLAN-Internetzugang (kostenlos). Bügeleisen/Bügelbretter und Kinderbetten (gegen Gebühr).

Aktivitäten Sport: Bad, Gartenanlage, Wasser-Aktivitäten, Angeln, Reiten.