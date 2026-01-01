Es sagt schon viel über die Reputation Schottlands als Golf-Reiseziel aus, wenn ein amerikanischer Immobilien-Tycoon hier eine eigene Anlage eröffnet. Das grossartige Trump International Estate mit dem Golfhotel MacLeod House & Lodge wurde im Juli 2012 fertiggestellt.



Im Herzen des Trump International Estate befindet sich das Golfhotel MacLeod House & Lodge. Das eine mutet an wie ein Märchenschloss, das andere erinnert an ein traditionelles, schottisches Herrenhaus.

Die historischen Gebäude sind nicht weit voneinander entfernt und verfügen neben den höchst komfortablen Zimmern über zahlreichen Rückzugsmöglichkeiten. So kann man sich an kalten Tagen während der Golfreisen nach Schottland mit einem Glas guten Whiskeys in der Hand vor den knisternden Flammen des Kamins niederlassen. Genauso einladend sind die MacLeod Bar, die Lounge und der elegante Speisesaal. Zwar ist das 5-Sterne-Resort vom Aberdeen International Airport aus schnell zu erreichen, dennoch zählt seine abgeschiedene Lage zu seinen Vorzügen. Hier geniesst man schlicht die Ruhe und den Luxus vor einer dramatisch-schönen Kulisse.