Beschreibung

Einleitung Einmalige Lage und weltbekannte Plätze!



Dieses Luxushotel liegt auf einem 210 Hektar grossen Anwesen in einer einzigartigen Küstenlandschaft mit Blick auf die knapp 10 Autominuten entfernte Altstadt von St Andrews – „The Home of Golf“. Das Resort steht für feinste schottische Kultur, Luxus und Eleganz und bietet prächtige Unterkünfte in verschiedenen Zimmerund Suiten-Kategorien, von einladenden und geräumigen Standardzimmern mit luxuriösem schottischen Touch, bis zu prächtigen Suiten mit einer atemberaubenden Aussicht auf die Küste, das Resort und St Andrews.

Angebot Das Hotel hat mehrere Restaurants und Bars, so dass man abends auch einmal im Hotel bleiben kann. Ansonsten empfiehlt sich natürlich einen Ausflug nach St. Andrews, gibt es doch dort nebst dem Golf Museum auch eine grosse Anzahl guter Restaurants. Das SPA at Fairmont St. Andrews bietet eine luxuriöse Umgebung um sich nach der Golfrunde verwöhnen zu lassen. Ein grosszügiger Indoor Pool, ein Fitness-Center sowie über 10 Behandlungsräume bieten sich den Gästen an.