Fairmont St. Andrews Resort
St. Andrews
Beschreibung
Einleitung
Einmalige Lage und weltbekannte Plätze!
Dieses Luxushotel liegt auf einem 210 Hektar grossen Anwesen in einer einzigartigen Küstenlandschaft mit Blick auf die knapp 10 Autominuten entfernte Altstadt von St Andrews – „The Home of Golf“. Das Resort steht für feinste schottische Kultur, Luxus und Eleganz und bietet prächtige Unterkünfte in verschiedenen Zimmerund Suiten-Kategorien, von einladenden und geräumigen Standardzimmern mit luxuriösem schottischen Touch, bis zu prächtigen Suiten mit einer atemberaubenden Aussicht auf die Küste, das Resort und St Andrews.
Dieses Luxushotel liegt auf einem 210 Hektar grossen Anwesen in einer einzigartigen Küstenlandschaft mit Blick auf die knapp 10 Autominuten entfernte Altstadt von St Andrews – „The Home of Golf“. Das Resort steht für feinste schottische Kultur, Luxus und Eleganz und bietet prächtige Unterkünfte in verschiedenen Zimmerund Suiten-Kategorien, von einladenden und geräumigen Standardzimmern mit luxuriösem schottischen Touch, bis zu prächtigen Suiten mit einer atemberaubenden Aussicht auf die Küste, das Resort und St Andrews.
Angebot
Das Hotel hat mehrere Restaurants und Bars, so dass man abends auch einmal im Hotel bleiben kann. Ansonsten empfiehlt sich natürlich einen Ausflug nach St. Andrews, gibt es doch dort nebst dem Golf Museum auch eine grosse Anzahl guter Restaurants. Das SPA at Fairmont St. Andrews bietet eine luxuriöse Umgebung um sich nach der Golfrunde verwöhnen zu lassen. Ein grosszügiger Indoor Pool, ein Fitness-Center sowie über 10 Behandlungsräume bieten sich den Gästen an.
Golf
Der Grund, warum das Fairmont St. Andrews Resort bei Golfern weltweit so beliebt ist, sind natürlich auch die beiden hervorragenden 18-Loch Championship Plätze. Sowohl The Torrance Course, designed von Sam Torrance, wie auch The Kittocks Course bieten immer wieder spektakuläre Blicke übers Meer und Richtung St. Andrews. Die einmalige Lage erhöht über der Küste wurde optimal ausgenutzt und bietet sehr viel Abwechslung. Spielen Sie beide Plätze und entscheiden Sie danach, welches ihr persönlicher Favorit ist.
Preis auf Anfrage
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